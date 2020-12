Damnificados en Tabasco exigen estar en el Censo del Bienestar

Damnificados por las pasadas lluvias de diversos municipios de Tabasco protestan afuera del Aeropuerto de Villahermosa a la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador para exigir al gobierno federal los incluyan en el Censo del Bienestar.

A gritos y con cartulinas los tabasqueños reclamaron a Carlos Manuel Merino Campos, delegado de los programas federales del Bienestar, que "se fueron al agua", resultaron afectados y no fueron incluidos en el censo para recibir los 10 mil pesos en efectivo y otros apoyos.

Hace unos minutos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aterrizó en esta terminal área donde encabeza un informe sobre el plan de apoyo a los damnificados por las inundaciones.

Los manifestaste dijeron que esperan que salga el presidente López Obrador porque no fueron censados y "lo están haciendo quedar mal".

-"Allá nunca sale usted, solo ahora que viene el presidente, nosotros venimos de Cárdenas", encaró uno de los afectados a Merino.

-"No me grite, le oigo bien", le reviró el funcionario federal.

En estos momentos el titular del Ejecutivo está reunido con el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López; de Chiapas, Rutilio Escandón, e integrantes del Gabinete federal para conocer las acciones realizadas en apoyo a las damnificadas.