Actualización: 13 muertos por descarrilamiento del Tren Transístmico

Actualización: 13 muertos por descarrilamiento del Tren Transístmico

Damnificados por lluvias en Iztapalapa, sin ayuda

Hay cientos de afectados por las inundaciones en esa alcaldía

Por El Universal

Diciembre 29, 2025 03:00 a.m.
Damnificados por lluvias en Iztapalapa, sin ayuda

Ciudad de México.- El 2 de junio y el 27 de septiembre, Yanina, habitante de la colonia Ejército de Oriente ISSSTE II, alcaldía Iztapalapa, perdió "todo, todo lo que se puedan imaginar", y hasta la fecha, dice, no le han pagado por sus pérdidas, aunque su vivienda está censada en rojo por el Operativo Tlaloque 2025.

Señaló que las lluvias le echaron a perder su refrigerador, sala, cocina integral, muebles, "todo, todo, toda la planta baja, camas".

Rosario, quien vive a unas casas de distancia y quien también fue censada en rojo el 2 de junio, aseguró que hasta la fecha "el gobierno no se ha hecho responsable".

Comentó que perdió todo lo de la planta baja y para comprar una sala como la que se le mojó y se le echó a perder tendría que pagar 30 mil pesos que no tiene.

Maité, habitante de la calle Lanceros de Oaxaca, denunció que los ajustadores de la aseguradora "no hicieron bien su trabajo", pues acusó que perdió todo, desde su tele, su mercancía, la de su hija, su cama, sala, refrigerador, hasta el piso, y sólo le dieron 32 mil pesos, "cuando hubo unos que hasta 150 mil les dieron, no sabemos en qué se basaron".

El Gobierno capitalino, a través de la aseguradora, tiene pendientes los pagos por los daños que dejaron las cuatro lluvias más intensas del año en al menos 846 viviendas, sin que hasta ahora exista una fecha para cubrir todas las indemnizaciones, de acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

La dependencia indicó que ha desembolsado 23 millones 341 mil 146.62 pesos por los pagos de los daños registrados por estas precipitaciones pluviales.

