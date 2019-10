Dan 20 días más a dueña del Rébsamen para ofrecer pruebas a su favor

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Un juez federal concedió 20 días más a Mónica García Villegas, dueña del Colegio Enrique Rébsamen, para ofrecer pruebas a su favor en el juicio en el que los padres de las víctimas del derrumbe ocurrido el 19 de septiembre de 2017 le reclaman una indemnización.



El periodo fue concedido por el Juez Tercero de Distrito en materia Civil en la Ciudad de México a petición de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que también fue demandada por los padres de familia, confirmaron fuentes allegadas al caso.

El acuerdo establece que ya concluyeron los 60 días del periodo establecido por ley para que todas las partes ofrezcan las pruebas que tienen a su favor y que a ese término se incrementarán 20 días.

"Se advierte que transcurrieron los sesenta días de pruebas como se observa de la certificación de cinco de agosto del año en curso (...) se concede una prórroga por veinte días hábiles para el periodo de pruebas", indicó el juez.

Los 20 días no sólo beneficiarán a la SEP y a García Villegas sino al resto de los demandados que son su papá, su hermano, la alcaldía de Tlalpan y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.

También los padres de familia demandantes podrán ofrecer pruebas para acreditar que tienen derecho a que se establezcan garantías de no repetición de los actos que provocaron el derrumbe del colegio y a una indemnización.

El derrumbe del inmueble, ubicado al sur de la Ciudad de México, provocó la muerte de 26 personas, 17 niños y nueve adultos.

En el juicio, iniciado desde el 24 de abril de 2018, los padres de familia argumentan que las autoridades federales, capitalinas y del propio Colegio incurrieron en irregularidades que provocaron que la estructura del edificio en el que sus hijos tomaban clases, no tuviera la capacidad para soportar el sismo del 19 de septiembre de 2017.

El Universal informó que en julio pasado los padres de familia se encontraban en periodo de conciliación con los demandados, incluida la dueña del Colegio Rébsamen pero las negociaciones no prosperaron debido a que no lograron un consenso sobre las medidas de no repetición y la indemnización que reclaman los demandantes.

De acuerdo con Julio Gutiérrez, abogado de los padres de familia, en su demanda las víctimas reclamaron una responsabilidad patrimonial conjunta del Estado por actuaciones de funcionarios de la Alcaldía de Tlalpan, la SEP, y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.

Comentó que las pláticas de conciliación con el gobierno capitalino y la SEP estaban en desarrollo pues se solicitó una revisión exhaustiva y técnica de las estructuras de los colegios de la Ciudad y esto no pudo ser definido del todo.

Además, el gobierno no pudo determinar la cuantía para indemnizar a los papás por el daño ocasionado y la defensa de García Villegas no ofreció ninguna reparación del daño aunque hasta el momento no ha argumentado falta de recursos para pagarlo.

En el juicio han sido ofrecidas diversas pruebas periciales en ingeniería estructural con las que los padres pretenden acreditar que el edificio del Rébsamen era irregular y no cumplía con la normatividad.

También han sido exhibidas pruebas documentales sobre los expedientes administrativos de la Alcaldía en los que ya habían sido identificadas las irregularidades de la escuela, al grado en que fue clausurada.

Estas irregularidades ocurrieron entre 2010 y 2014 previo a que Claudia Sheinbaum fuera electa como jefa delegacional de Tlalpan.

En ese periodo, Mónica García Villegas realizó diversas remodelaciones al edificio para construir su departamento.