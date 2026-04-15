Dan 210 años al asesino de dos sacerdotes

VERACRUZ, Ver.- Un hombre declarado culpable por el secuestro y asesinato de dos sacerdotes, hechos ocurridos en 2016 en el norte de Veracruz- fue sentenciado a 210 años de prisión.

Se trata del hombre identificado como Luis Alberto N, quien en septiembre de 2016 participó en un violento asalto a la iglesia Nuestra Señora de Fátima del municipio de Poza Rica, el cual derivó en secuestro y asesinato.

Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, determinaron que sujetos encabezados por "El Chino" ingresaron a la iglesia, donde sometieron a los sacerdotes Alejo Nabor Jiménez y José Alfredo Suárez, así como a un testigo.

Los delincuentes exigieron dinero, robaron bienes y secuestraron a las víctimas; los dos sacerdotes fueron asesinados y el testigo logró huir del lugar e identificar al hoy sentenciado.

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Se trató de un caso que conmocionó a Veracruz en 2016.

Durante audiencia, un juez dictó sentencia condenatoria en su contra por el delito de secuestro agravado por concurso de delitos y le impuso una pena total de 210 años de prisión.

Del total de años de prisión, 80 años fueron por el asesinato del sacerdote Alejo Nabor, otros 80 años por José Alfredo y 50 en agravio de la otra víctima.