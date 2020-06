Dan 3 años de cárcel a joven por vender packs de mujeres en Coahuila

Un joven del municipio de Monclova, Coahuila, fue declarado culpable del delito de violación a la intimidad, después de un juicio abreviado en el que el imputado reconoció exhibir y comercializar fotos de mujeres por internet.

Se trata del primer caso en la entidad de una persona hallada culpable de circular "packs" de mujeres jóvenes sin su consentimiento.

En rueda de prensa en Monclova, defensores de las víctima explicaron que Fernando "N" renunció a su derecho a un juicio oral y admitió la culpabilidad, por lo que el juez lo sentenció a tres años de cárcel y la reparación del daño. Sin embargo, al pagar una fianza de 56 mil 420 pesos, se le otorgó condena condicional, con lo que no llegará a prisión.

Fueron cinco mujeres, entre 21 y 25 años de edad, quienes denunciaron penalmente a Fernando "N", sin embargo, se cree que las afectadas podrían ser más.

Asimismo, se estableció que no podrá acercarse a 100 metros de las víctimas, no molestarlas y en caso de violar cualquiera de estas condicionante, se le aplicará la pena de prisión.

No se dio a conocer la cantidad de dinero que el culpable tendrá que dar a las víctimas como parte de la reparación del daño.

En 2018 el acusado comenzó a vender imágenes de mujeres desnudas o en ropa interior a través de redes sociales, donde pedía transferencias bancarias a cambio de las imágenes.