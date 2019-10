Dan a conocer 22 días después asalto a tienda Louis Vuitton

El pasado 18 de septiembre cuatro presuntos delincuentes ingresaron a la tienda Louis Vuitton Polanco, rompieron vitrinas y sustrajeron 40 piezas, entre bolsas y perfumes con un valor de 3 millones 257 mil 700 pesos, hechos en los que la policía capitalinos tomó conocimiento.

El robo sucedió cerca de las 19:30 sobre la calle Presidente Masaryk número 433, casi esquina con la calle Golfsmith, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tomó conocimiento de los hechos por lo que se entrevistaron con el apoderado legal de la marca, Miguel "N", acompañado de dos trabajadores de aquella sucursal.

Ellos refirieron que los delincuentes arribaron y sorprendieron a los guardias de seguridad, tres personas que no pudieron proporcionar mayores datos, ni dar una media filiación de los mismos, según se lee en el reporte policial elaborado el día de los hechos.

Únicamente comentaron que uno de los delincuentes utilizó un revólver chico color plata y que el resto no venía armado, según narró uno de los trabajadores al Ministerio Público, mismo que quedó asentado en la carpeta de investigación CIFMH/MH4/UI1S/D/014187/09-2019.

Elementos de la SSC solicitaron al C2 Poniente las grabaciones para poder establecer la ruta de escape de los delincuentes y con folio de respuesta C5/190918/06320, se informó a la dependencia que "no se videograbó nada relacionado con el hecho".

Cámaras particulares de tiendas aledañas como las de Rolex y Peyrelonque, monitoreadas por Policía Auxiliar, tampoco lograron captar los hechos, ya que están dirigidas a sus accesos e interior.

Este robo aún continúa bajo investigación de las autoridades capitalinas, para dar con los presuntos delincuentes.