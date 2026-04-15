Dan armas a la ASF, investigará por oficio

CIUDAD DE MÉXICO.- En fast track, diputados federales de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción construyeron una iniciativa de reforma para transformar por completo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que, entre otras cosas, busca darle "dientes" para realizar investigaciones por oficio.

Se trata de un proyecto que fue presentado apenas el 9 de abril y en menos de una semana se prevé dictaminar en comisiones la mañana de este miércoles.

La iniciativa también plantea facultades para emitir más sanciones, castigo a funcionarios que acepten injerencias políticas en el ejercicio de sus funciones, eliminación de las "solicitudes de aclaración" bajo el argumento de que dicha figura ha servido como un "mecanismo de prórroga que ralentiza la determinación de responsabilidades", la creación de la figura de "auditorías especializadas" con la obligación de que el personal esté certificado y crea el Sistema Nacional de Registro de Información y Datos Relacionados, una plataforma que obliga a los entes públicos a subir la información que para tal efecto se establezca, incluyendo datos sobre las participaciones federales.

La propuesta deriva de una reunión privada que se llevó a cabo el pasado 24 de marzo del presente año, en la que el titular de la ASF solicitó más capacidades para el máximo órgano fiscalizador del país.

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