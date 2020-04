Dan de alta a 4 enfermos de Covid-19 en Oaxaca

Aunque los casos positivos al virus Covid-19 en Oaxaca ascendieron a 22, con el aumento de ocho en el último corte del gobierno federal, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informaron que suman cuatro los pacientes que han sido dados de alta y el resto se reporta estable.

La dependencia de salud estatal detalló que por región, de los 22 casos confirmados 19 se ubican en la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales, uno en el Istmo de Tehuantepec, e igual número en la Mixteca y Sierra.

Explicó que hasta el 1 de abril, sumaban 158 las notificaciones sobre pacientes con síntomas de coronavirus, 10 más en comparación del día de ayer. De ellas, además de los 22 positivos, de los cuales una persona falleció, se han descartado 114 casos y se tienen en estudio poco más de 20 sospechosos.

Enfatizó que hasta ahora se ha dado de alta médica a cuatro oaxaqueños que dieron positivo a la enfermedad, esto tras cumplir los 14 días de aislamiento social, y del resto ninguno está hospitalizado.

"A la fecha no se tiene ningún paciente hospitalizado a consecuencia de este virus, todos los casos se reportan estables, llevando a cabo el protocolo de aislamiento domiciliario con todas las medidas sanitarias, así como en vigilancia médica estricta", señaló.

También detalló que las mujeres son quienes han resultado más expuestas al virus, pues de los 22 casos positivos, 14 son del género femenino y el resto, varones.

La dependencia exhortó a la población a cumplir con todas las medidas de prevención para enfrentar la pandemia "y no bajar la guardia ante el peligro que continúa siendo la expansión del nuevo coronavirus".

Donato Casas Escamilla, titular de los SSO, exhortó a la ciudadanía a no saludar de beso, mano o abrazo, así como mantener una distancia de al menos 1.5 metros entre las personas, desinfectar superficies con cloro de uso doméstico diluido en agua, lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, y evitar tocarse la cara.

Explicó que una prioridad en esta emergencia debe ser proteger a los adultos mayores y aquellas personas con problemas inmunológicos o enfermedades crónicas.

"Es recomendable evitar las visitas y el contacto directo, organizar un plan familiar o vecinal, para apoyar a este grupo de la población, y realizar la compra de alimentos o provisiones para que no tengan que salir de casa", finalizó.