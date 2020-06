Dan de alta a bebé de 5 meses acuchillada por su padre

Una bebé de apenas 5 meses de edad no solo logró sobrevivir al ataque de su mismo padre esquizofrénico que le perforó el estómago con un cuchillo, sino que logró superar al Covid-19 y fue este lunes cuando su madre la recibió una vez que fue dada de alta del Hospital Regional del ISSSTE.

Fue el pasado 19 de diciembre cuando una noticia indignó y horrorizó a la sociedad yucateca pues un hombre bajo tratamiento psiquiátrico acuchilló a su propia bebé, cuando ésta se encontraba llorando en su cuna.

Estos lamentables hechos ocurrieron en un predio de la calle 25-B con 10 y 12 de la colonia Lázaro Cárdenas; seis meses después y tras una larga recuperación, la pequeña de nombre Ivana fue dada de alta en el Hospital General del ISSSTE en Mérida.

Según declaraciones de la madre, este sujeto se encontraba "alterado" por los medicamentos para controlar su problema psiquiátrico y como la bebé no dejaba de llorar, tomó un cuchillo y se lo clavó en el vientre sacándole los órganos.

"La pequeña primero fue llevada de urgencia a la clínica del IMSS de donde luego fue trasladada al Hospital de la Amistad Corea-México, donde fue sometida a varias operaciones para salvarle la vida; lamentablemente, estando en ese nosocomio la bebé contrajo Covid-19, por lo que tuvo que ser llevada al área especializada de esa enfermedad en el Hospital del ISSSSTE", confirmó Paulo Flores Salazar, director general del Hospital del ISSSTE Mérida Pensiones.

Durante el tiempo que permaneció en el Hospital del ISSSTE, la bebé recibió cuidados intensivos y una vez recuperada de la enfermedad fue sometida a otras intervenciones quirúrgicas a cargo de cirujanos pediatras de ese nosocomio.

Luego de una exhaustiva valoración y libre del coronavirus, la pequeña Ivana abandonó este día el hospital en medio de aplausos de los médicos y enfermeras que la atendieron durante más de medio año.

De manera periódica deberá regresar a sus revisiones para ir descartando secuelas de las heridas de las que fue víctima por parte de su mismo padre.

A finales de enero de este año, el padre de la menor salió del Hospital Psiquiátrico y actualmente está preso en el Centro de Reinserción Social del Estado y su proceso en suspenso, porque su defensa se inconformó contra el dictamen del Hospital Psiquiátrico, que dice que está "cuerdo" y puede ser sometido a juicio.

La madre de la menor y aún esposa del presunto atacante de la niña no quiso dar ninguna opinión sobre lo ocurrido.