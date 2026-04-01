Dan de alta a minero rescatado en Sinaloa

Culiacán, Sin.- José Alejandro Cástulo Colín, primer minero rescatado de la mina Santa Fe, en El Rosarito, Sinaloa, fue dado de alta este martes, informó el Puesto de Mando Unificado, que coordina las labores de localización y rescate de los otros tres trabajadores que llevan una semana atrapados bajo tierra.

La madrugada del lunes, el minero de 44 años, originario de Angangueo, Michoacán, fue rescatado tras permanecer 100 horas atrapado en la mina y posteriormente trasladado en helicóptero al Hospital General de Mazatlán para su debida revisión y atención médica.

En un comunicado, el Mando Unificado, integrado por elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el gobierno de Sinaloa dio a conocer que José Cástulo ya se encuentra en su domicilio con su familia en condiciones óptimas de salud.

En tanto, se mantiene la esperanza de encontrar con vida al resto de los trabajadores atrapados desde el miércoles 25 de marzo, identificados como Francisco Zapata, Abraham Aguilera y Leandro Veltrán.

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Detalló que las células de rescate suman 136 horas de "trabajo ininterrumpido" y hasta el momento, han recorrido 2.2 kilómetros de galerías para alcanzar los puntos de contacto.

El Puesto de Mando Unificado explicó que actualmente las labores de rescate se concentran en la extracción de agua acumulada en el nivel más bajo de la mina Santa Fe, mediante el uso de una motobomba de 10 HP.