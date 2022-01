Dan de alta a Rosario Robles tras contagiarse de covid en penal

Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social con Enrique Peña Nieto, informó que fue dada de alta luego de haber dado positivo a Covid-19 en el penal de Santa Martha Acatitla.

En un mensaje a través de redes sociales, la exfuncionaria compartió su diagnóstico: "Acaban de darme de alta después de que salí positiva del virus SARS-COV-2".

Ocho días después de que su hija, Mariana Moguel, diera a conocer que dio positivo al virus, Rosario Robles también agradeció la atención del personal médico del penal de Santa Martha Acatitla, donde se encuentra recluida por su presunta responsabilidad en la llamada "Estafa Maestra".

Asimismo, mostró su agradecimiento a quienes le expresaron su apoyo y le mandaron sus buenos deseos.

El 18 de enero, cuando se supo del contagio de Covid-19 de Rosario Robles, la hija de la exfuncionaria recordó que en diciembre pasado, el juez de control Ganther Alejando Villar Ceballos le negó continuar su proceso en libertad bajo el argumento de que su salud no estaba en riesgo.

"El juez Ganther negó la libertad de mi madre argumentando que su salud no estaba en riesgo. Hoy Rosario Robles dio positivo a #COVID como decenas de mujeres en Sta. Martha. No hacen pruebas en Centros Penitenciarios. Exigimos pruebas para todas, porque como #RosarioHayMiles", señaló Mariana Moguel Robles en redes sociales.

En Santa Martha hay mil 400 internas y, de acuerdo con fuentes allegadas a Robles, varias han mostrado síntomas de coronavirus.

Derivado de esto, las autoridades penitenciarias de la Ciudad de México informaron que ante el resultado positivo de Rosario Robles a Covid-19, la exfuncionaria fue ubicada en un área de observación médica dentro del penal de Santa Martha para que recibiera la atención pertinente durante su recuperación.