Dan el último adiós al alcalde de Valle de Chalco

Con gritos de justicia cientos de personas reunidas en la explanada principal de Valle de Chalco rindieron un homenaje de despedida al alcalde morenista, Francisco Tenorio, quien falleció luego del atentado que sufrió el martes pasado.

Este domingo se congregaron en la plaza principal de Valle de Chalco vecinos, amigos, alcaldes, diputados, senadores, locales y federales para darle el último adiós al edil, quien murió el sábado al no recuperarse de un balazo que recibió en la cabeza, de un joven a quien le dio un "aventón" al concluir un evento en el fraccionamiento Geovillas de la Asunción.

"Quiero hacer un llamado al gobernador del Estado de México y a las autoridades correspondientes para que queden esclarecidos los hechos y se haga justicia, que este crimen no quede impune, este no es un adiós, sino un hasta luego. Ten la certeza y seguridad que este pueblo te amo y te seguirá mando por siempre y te recordará por tus hechos y persona.

"Se cometió crimen no contra un hombre de bien, ni contra una familia, se cometió contra el querido pueblo de Valle de Chalco, pueblo noble de muchas necesidades y con deseos de salir" , expresó Miguel Tenorio, hermano del alcalde.

Hacen valla para exigir justicia

El féretro llegó aproximadamente a las 12:40 horas y cientos de personas que se apostaron sobre la avenida Alfredo del Mazo le hicieron valla hasta la explanada donde se montó una guardia de honor y en el féretro fue colocada la fotografía del edil.

En medio de copal y con danzas prehispánicas, grupos de danzantes rindieron una emotiva despedida a Francisco Tenorio.

Los gritos de justicia se repitieron varias veces y cuando dio un mensaje el senador con licencia de Morena, Higinio Martínez, afirmó que los senadores y diputados federales y locales de ese instituto político harán todo lo posible para que sean detenidos los responsables del crimen del alcalde.

La esposa del alcalde Jessica Rojas, dijo que el proyecto de gobierno que inició en enero pasado tratarán de continuarlo porque la intención de Francisco Tenorio era que el municipio y su gente progresaran.

Después de la ceremonia, el cuerpo fue trasladado a un panteón en el municipio de Juchitepec.