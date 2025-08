Dan entrada a nuevo desafuero a Alito

Ciudad de México.- Este viernes, los integrantes de la Sección Instructora desecharon, por unanimidad, la solicitud de desafuero en contra del senador Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, por enriquecimiento ilícito, presentada por la fiscalía de Campeche en 2022 al quedar sin materia, ya que en ese entonces tenía fuero como diputado federal.

Dieron entrada a la nueva solicitud que presentó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche la semana pasada, integrada por cinco denuncias por los delitos de peculado, usurpación de funciones y extralimitación de facultades, informó el presidente de la Sección, Hugo Éric Flores.

En contraparte, Alejandro “Alito” Moreno desestimó las nuevas acusaciones a través de una carta a la opinión pública, y dijo que son mentiras porque “todo mi patrimonio es lícito y adquirido con anterioridad a asumir el cargo de gobernador”.

“Me han acusado de los más diversos delitos fabricados por ellos mismos. En una carpeta me acusaron de peculado, abuso de autoridad, uso indebido de funciones y hasta defraudación fiscal. En otra carpeta me acusaron de enriquecimiento ilícito. Incluso iniciaron un proceso de extinción de dominio hace dos años. Abrieron procedimientos administrativos e iniciaron un proceso de desafuero, pero hoy, con toda certeza, les puedo decir que he ganado todas las batallas jurídicas”, expresó.

