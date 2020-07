Dan luz verde a actividades náuticas en BCS, pese a contagios

El Comité Estatal de Seguridad en Salud en Baja California Sur acordó una reclasificación de actividades no esenciales permitidas en el Semáforo local Covid que mantienen en nivel crítico, de color naranja, y a partir de este jueves se permitirán actividades de turismo náutico. De acuerdo a la nueva clasificación a partir de este jueves se permiten las actividades como pesca deportiva, con un aforo del 30 por ciento, paseos turísticos en lancha con fondo de cristal, avistamiento de ballenas, motos acuáticas o similares , paseo turístico con alimentos, kayak, windsurf, flyboard y vuelo en paracaídas paddle board, surf, yates y veleros. También se dio luz verde para tour operadoras, transportadoras turísticas y cuatrimotos.

En la clasificación anterior, desde la publicación del Semáforo Covid para BCS, el 10 de junio, estas actividades no esenciales no estaban incluidas; sin embargo, desde hace por lo menos quince días, hoteleros, microempresarios y prestadores de servicios turísticos han realizado manifestaciones en Los Cabos y La Paz, en busca de que se les concediera permiso para operar, argumentando la crisis económica que se agudiza.

En la manifestación más reciente, ocurrida el miércoles en Palacio de Gobierno, lancheros, guías de turistas, touroperadores y otros prestadores de servicios demandaron la reactivación del sector al que pertenecen. Se plantaron en la explanada de Palacio de Gobierno y con cartulinas recordaron que llevaban 120 días sin trabajar y que la crisis en sus familias se agudizaba.

Nezahualpilli Tovar, prestador de servicios, declaró que la restricción y paralización de actividades por la pandemia afectó a por lo menos mil familias que dependen de estos servicios de turismo con actividades náuticas. Este jueves el Comité Estatal de Seguridad en Salud acordó la modificación de las actividades permitidas e incluyó a este sector.

Cabe mencionar que durante la conferencia de prensa más reciente sobre el avance de la pandemia en el país, desde Palacio Nacional, se ubicó a BCS en color rojo, en el semáforo. Con ello la Secretaría de Salud federal no recomienda la autorización para actividades no esenciales, debido al aumento de casos en los cinco municipios del estado y al aumento de fallecimientos por Covid. En BCS el secretario de Salud, Víctor George Flores, declaró que BCS está presentando más casos de Covid por el alto número de pruebas que están realizando, y presumió que es una de las entidades donde más pruebas se realizan.

Puso como ejemplo la tasa de toma de muestras a nivel nacional de 654 por cada 100 mil habitantes, lo que da un índice de positividad de 46.7, y BCS ha aplicado 9 mil 380 pruebas, con lo que alcanza una tasa de mil 166 por cada cien mil habitantes, superando así la tasa nacional, y teniendo un índice de positividad del 33 por ciento. La semana pasada, George Flores señaló que BCS no retrocedía al nivel rojo, pese a la recomendación federal, pues estaban analizando los factores locales, "costo-beneficio", capacidad hospitalaria ampliada y la crisis económica derivada a la paralización de actividades turísticas.

Hace dos semanas el gobernador, Carlos Mendoza Davis hizo un enérgico llamado a ciudadanos para que evitaran salir de sus casas si no era una actividad esencial, debido al aumento de contagios, incluso refirió que de continuar con una elevada movilidad que incrementaba a su vez los contagios, podría "colapsar el sistema hospitalario", sobre todo por la falta de personal médico.

Hasta la fecha la SSA ha no informado sobre los resultados de las convocatorias para el personal médico. Las actividades turísticas náuticas en Los Cabos, confirmó la Capitanía de Puerto, se reiniciaron este jueves, condicionadas al "estricto cumplimiento del protocolo" para el sector.