Dan luz verde a Santa Lucía

Ciudad de México.- El plan legal del gobierno para declarar al aeropuerto Felipe Ángeles en la Base Aérea de Santa Lucía como una obra de seguridad nacional, se debe a la respuesta a un sabotaje legal de opositores y conservadores, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario dijo que cuenta con información que indica que el ministro en retiro, José Ramón Cossío Díaz, asesora a quienes promueven los amparos en contra de las obras que realiza el gobierno. Además, son 16 despachos de abogados los que están atrás de los amparos, asegura.

"¿Por qué tomamos esta decisión? Porque hay un sabotaje legal, evidente. Entonces, me dicen que hay un exministro de la Corte, Cossío Díaz, asesorando a quienes están promoviendo los amparos en contra nuestra".

Más tarde, luego de que el ministro en retiro aclaró que no ha asesorado a nadie sobre el tema del aeropuerto, el Jefe del Ejecutivo federal se justificó diciendo que ya no existe el Centro Nacional de Inteligencia, "pero como mi pecho no es bodega, pues siempre digo lo que pienso, entonces, qué bueno que no está involucrado".

Aseguró que por los más de 100 amparos que se interpusieron para evitar la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, "se tomó la decisión de construir la obra con el fundamento de que se trata de un asunto de seguridad nacional. Lo de seguridad nacional lo estamos haciendo porque si no, no nos permitirían hacer el aeropuerto".

Lanzó un llamado a sus opositores para que transparenten de dónde sacan el dinero para todas esas campañas y mencionó al presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, y al empresario Claudio X. González.