Dan magistrados revés a Elba Esther Gordillo

Ciudad de México.- Un tribunal federal negó conceder un amparo a la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, por lo que la maestra no podrá tener acceso a las carpetas de investigación en las que está involucrada ni sabrá si existen nuevos procesos iniciados en su contra.

De acuerdo con información de medios nacionales, el Noveno Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México ratificó dos sentencias emitidas por dos jueces que negaron acceso a los documentos solicitado por Gordillo.

El primero de los dos amparos presentados por la maestra hace referencia a la negativa del juez Segundo de Distrito para conceder a Elba Esther acceso a las carpetas de investigación iniciadas en su contra.

Por su parte, el juez en materia federal considero que "aún cuando la quejosa manifieste tener conocimiento de que exista una denuncia en su contra y que la Representación Social se encuentra integrando una carpeta de investigación, si aún no tiene el carácter de imputada, en virtud de que no ha sido citada a comparecer ante el MP con esa calidad, ni se le ha ocasionado algún acto de molestia en su perjuicio, ella o su defensa no pueden tener acceso a los registros de la investigación".