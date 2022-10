Dan nueva sentencia a Vicente Carrillo Fuentes "El Viceroy"

A-AA+

Un Juez dictó sentencia de 20 años de prisión contra Vicente Carrillo Fuentes, "El Viceroy", líder del cártel de Juárez o "La Línea", por el delito de delincuencia organizada, para cometer delitos contra la salud y permanece en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.

"El Viceroy" enfrenta otros delitos y el 14 de septiembre de 2021, fue sentenciado a 28 años de cárcel por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y acopio de armas de fuego.

Respecto a la sentencia de 20 años de prisión, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en su delegación en el Estado de México, obtuvo sentencia condenatoria en contra de Carrillo Fuentes.

El 9 de octubre de 2014 en Torreón, Coahuila, luego de un operativo de la extinta Policía Federal, fue ingresado al penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, el 30 de septiembre del 2020 fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca".

"El Viceroy" continuó el legado de Amado Carrillo Fuentes, "El señor de los cielos"

Desde 1997, "El Viceroy", junto con otros hombres, formaron parte de la organización criminal identificada como el cártel de Juárez o La Línea, comandada inicialmente por su hermano Amado Carrillo Fuentes, "El señor de los cielos", que a su muerte continúo el liderazgo su hermano Vicente.

La finalidad era cometer delitos contra la salud, operando principalmente en Valle de Juárez, Guadalupe, Distrito Bravo, Chihuahua, en el trasiego de drogas para Estados Unidos.

El 14 de septiembre del 2021, la FGR señaló que, a través de la FEMDO, un juez sentenció a 28 años de prisión a Vicente "C", por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud y delincuencia organizada con la finalidad de cometer los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y acopio de armas de fuego.

En esa ocasión resaltó que en junio de 2015, se dictó auto de formal prisión en su contra por el delito de delincuencia organizada.

Posteriormente, en el 2016 en juicio de amparo, se le concedió la protección constitucional a Vicente "C", y se ordenó la reposición del procedimiento. El 20 de abril de 2017, el juez volvió a dictar formal prisión y en noviembre del mismo año se confirmó.

Luego de otros procedimientos a los que el hoy sentenciado tenía derecho, y tras los datos aportados por el Ministerio Público Federal (MPF), el juez dictó sentencia a Vicente "C", imponiendo una pena de 28 años de prisión.

La detención de Vicente Carrillo Fuentes

Vicente Carrillo Fuentes fue detenido en octubre de 2014 en Torreón, Coahuila y de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el auto de formal prisión contra "Viceroy" fue dictado desde hace seis años, en junio de 2015, pero se dictó sentencia hasta ahora porque el hermano de "El Señor de los Cielos" tramitó diversos recursos para intentar echar abajo la acusación.

En 2016 se ordenó reponer el procedimiento y hasta el 20 de abril de 2017 se volvió a dictar auto de formal prisión, que fue confirmado en noviembre de ese mismo año.

"El Viceroy" quedó al frente del Cártel de Juárez tras la muerte de "El Señor de los Cielos", supuestamente ocurrida en 1997 luego de una cirugía plástica con la que intentó cambiarse el rostro.

Antes del ascenso del Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín "El Chapo" Guzmán, el Cártel de Juárez era la organización criminal más peligrosa y poderosa de México, pues fue el primer grupo mexicano que trabajó en coordinación con los cárteles colombianos para transportar toneladas de cocaína vía aérea desde Sudamérica a México, para venderla en Estados Unidos.