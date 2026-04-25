Dan otros 300 mdp para tren al AIFA

Ciudad de México.- Entre el 5 de marzo y el 1 de abril, el gobierno federal contrató a nueve empresas, por 303 millones 962 mil 537 pesos, para terminar de construir escaleras y accesos faltantes en las estaciones, capacitar a 60 conductores y despachadores del tren al AIFA, realizar obras de drenaje, alumbrado y señalización y contratar técnicos, administradores y servicio de limpieza y vigilancia.

La contratación con las entidades privadas fue necesaria porque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encargada de la obra, no tiene la capacidad técnica y el personal para terminarla en los plazos impuestos por el Ejecutivo federal, así lo consignó el anexo técnico de uno de los contratos.

Este domingo 26 de abril de 2026 arranca oficialmente el servicio del nuevo ramal del Tren Suburbano con destino al AIFA.

"La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se encuentra sobrepasada en capacidad técnica, operativa y de personal para atender estos trabajos con la rapidez que necesita el propio proyecto, según mandato presidencial", explica el documento.

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Aun así, las obras de construcción que iniciaron apenas a mediados de marzo concluirán entre junio, julio y agosto y la capacitación de los conductores finalizará en mayo.

La inauguración del Tren Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que se había prometido para antes de Semana Santa, no se llevó a cabo porque las obras están inconclusas, e iniciar operaciones así podría provocar atropellamientos, muerte de pasajeros y conflictos sociales, advirtió la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario en los documentos para justificar la contratación de dos empresas para construir escaleras y accesos.

Por ejemplo, a la empresa ASCH S.A. de C.V. se le encargó construir las escaleras de acceso de lado oriente de las estaciones Cueyamil y Teyahualco; y las obras que iniciaron el 27 de marzo, tienen como plazo hasta el 24 de agosto para terminarlas, de acuerdo con el contrato ATTRAPI/031-OP/2026 por 60 millones 447 mil 268 pesos.

Bajo adjudicación directa se firmó el contrato DAGA/030/2026 por 5 millones 985 mil pesos para capacitar a 60 conductores (maquinistas) y reguladores (despachadores) del 5 de marzo al 4 de mayo de 2026, para que obtengan la Licencia Federal Digital Ferroviaria (LFDF) y puedan operar el tren al AIFA.