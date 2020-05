Dan positivo a Covid-19 dos secretarios del gabinete de Murat

Dos integrantes del gabinete del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, resultaron positivos al contagio de Covid-19 tras realizarse la prueba correspondiente, informaron de forma casi sincronizada ambos funcionarios en sus redes sociales.

Se trata de Juan Carlos Rivera Castellanos, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) y Gabriel Cué Navarro, recién nombrado al frente de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa).

El anuncio de los contagios se dio luego de que la noche de ayer martes, el gobernador Alejandro Murat informó que su secretario privado, Alex Nassar Piñeyro, dio positivo a coronavirus, por lo que el mandatario se realizó la prueba y decidió aislarse como una preventiva. Aseguró que en cuanto tenga los resultados, los dará a conocer a la población.

A través de su cuenta de Twitter, Juan Carlos Rivera, secretario de Turismo, informó el resultado positivo a Covid-19, y señaló que se encuentra bien de salud.

"Estoy bien, siguiendo la recomendaciones de aislamiento y atento a mi salud. Esta enfermedad es algo serio, cuidémonos y sigamos dando la batalla", compartió.

A su vez, Gabriel Cué, el secretario de Desarrollo Agropecuario, confirmó el resultado de la prueba y dio a conocer que no ha presentado síntomas y que se mantiene en aislamiento en su hogar.

"Es mi responsabilidad como funcionario público informarles que he dado positivo a la prueba de Covid-19. Me encuentro bien y sin ningún síntoma; aislado y atendiendo las recomendaciones de salud necesarias. #QuédateEnCasa", posteó.

El anuncio de estos contagios de colaboradores cercanos a Murat Hinojosa y de su aislamiento preventivo se dan a menos de una semana de que el gobernador oaxaqueño se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador y participó en la conferencia mañanera del pasado 13 de mayo, cuando se anunció la transición a la "nueva normalidad" de 213 municipios de Oaxaca, lo que finalmente no sucedió luego que el mandatario declaró en semáforo amarillo a toda la entidad.

Actualmente Oaxaca suma 362 contagios de Covid-19 y 79 defunciones. Los Servicios de Salud (SSO) informaron que el disparo de casos a partir del lunes pasado se debe a que se comenzaron a contabilizar las pruebas de un laboratorio privado, por una orden reciente del gobierno federal.