Dan recomendaciones para evitar accidentes carreteros en vacaciones

Tomar selfies, hacer llamadas o "textear" con el celular mientras se conduce se ha convertido en el distractor número uno que provoca accidentes vehiculares en el país, especialmente en jóvenes de 15 a 29 años, informó José Antonio Bandillo Torres, especialista en urgencias médicas y toxicólogo clínico del Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE.

El experto mencionó que en temporada vacacional, de acuerdo con cifras del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, los percances en carreteras y destinos turísticos aumenta 20%, mientras que estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que cada año mueren un millón 350 mil personas por accidentes de tránsito y quienes acostumbran a usar sus celulares mientras manejan aumentan hasta 4% el riesgo de accidentarse.

Por ello, el ISSSTE llamó a los mexicanos a tomar medidas preventivas a la hora de ponerse detrás del volante como evitar distracciones auditivas y visuales. "Invitamos a la gente a que no quite la mirada de la carretera para mirar su celular, que no se distraigan conversando, que no suelten el volante para manipular su teléfono porque descuidos de tres segundos pueden traer consecuencias fatales", aseguró.

Agregó que estas acciones al manejar se convierten en un problema de salud debido a que los accidentes provocan pérdida de vidas humanas y discapacidad temporal o permanente, "y se pueden evitar promoviendo una cultura de responsabilidad en el autocuidado y difundiendo medidas preventivas al alcance de toda la población".

El urgenciólogo del instituto recomendó que durante el trayecto en carretera no se use ni el manos libres, activar el modo silencio en el teléfono, colocarlo fuera del alcance del piloto para no usarlo; en caso de ser estrictamente necesario hablar por teléfono, orillarse y estacionarse para hacerlo; si se va a acompañado entregar el celular a otra persona para que se encargue de contestar o hacer llamadas y mensajes.

Destacó la importancia de sensibilizar a las familias en general, y a los jóvenes en particular, a cerca de respetar y no distraer al responsable de conducir el vehículo, dado que lleva bajo su responsabilidad la seguridad e integridad de todos los pasajeros.

"No escuchen música a todo volumen, no vayan en situación festiva o como se dice coloquialmente 'echando relajo', porque bastan tres segundos de distracción en carretera para avanzar trayectos equivalentes a una cancha de fútbol, en los que una falta de atención puede costar la vida o dejar discapacidades temporales o permanentes", enfatizó.

Recordó a quienes están por vacacionar revisar que sus vehículos tengan las condiciones óptimas, verificar especialmente los sistemas de seguridad del vehículo como seguros y alarmas, a la hora de conducir hacer uso de cinturones de seguridad, no solo para piloto y copiloto, sino para todos los pasajeros que viajan en asientos de atrás.

"En la actualidad han disminuido las lesiones y muerte en los pilotos gracias al uso del cinturón de seguridad, pero la falta de uso de cinturones en el resto de los pasajeros provoca que tengan mayor riesgo de lesiones y muerte, porque en caso de accidente salen disparados del vehículo, este riesgo es mayor en los niños, a quienes es recomendable, además de los cinturones adaptar sillas de seguridad acordes a su tamaño y peso", resaltó.