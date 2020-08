Dan resguardo domiciliario a doctor acusado de abuso de autoridad

El doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca, exjefe de Urgencia y Medicina Crítica del Hospital de Especialidades Vida Mejor, vinculado a proceso por presunto abuso de autoridad, enfrentará su proceso en resguardo domiciliario, después de que este lunes la Fiscalía General del Estado (FGE) pidió al juez de Control adscrito al centro penitenciario "El Canelo", en la ciudad de Chiapa de Corzo, la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca informó que este fin de semana la familia del médico hizo constar sus problemas de salud desde 2017, y que se solicitó a la Unidad de Medidas Cautelares la evaluación integral del caso, la cual dictaminó que el imputado "no representa un riesgo para continuar su proceso fuera de la reclusión en el penal".

Derivado de esa valoración, la autoridad ministerial solicitó al Juez de Control la audiencia para la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, hecho que no impide que la Fiscalía continúe con las investigaciones de "actos de corrupción" iniciadas ni que el Ministerio Público continúe el desahogo del proceso, afirmó el funcionario estatal.

El poder Judicial, por su parte, indicó que un juez de Control determinó modificar la medida cautelar de Grajales Yuca una vez que se acreditó " una complicación médica que condiciona su salud, por lo que el imputado fue puesto en resguardo domiciliario".

La autoridad jurisdiccional afirmó que la determinación del juez se realizó con apego legal y respeto a los derechos humanos que permite continuar el proceso contra el imputado "sin que su estado de salud se vea vulnerado".

El abogado Antonio Juárez Navarro expresó su desacuerdo con el resguardo domiciliario con medidas de protección afuera de la vivienda del médico " Es una medida absurda y una bajeza", señaló en un tuit.

"'Éste no es un delincuente, entiendan, ni representa ningún riesgo para nadie, al contrario, en una pandemia que ha cobrado 45 mil vidas se necesita libertad y que lo dejen en paz ya caramba, está enfermo no entienden? su enfermedad se exacerbó por las consignas que le dieron a este juez".

"Esto sólo es una pequeña victoria dentro de una gran batalla la cual apenas empieza", puntualizó.

La noche del pasado viernes el médico fue trasladado de "El Canelo" y hospitalizado de emergencia en el sanatorio Muñoa en Tuxtla Gutiérrez por una crisis de hipertensión derivada de padecimientos cardíacos.

El médico fue arrestado el 25 de julio tras una denuncia interpuesta por Karen Alejandra Ramírez Molina por supuesto de abuso de autoridad.

La hija del extinto ex diputado local y ex dirigente del estatal partido Mover a Chiapas Miguel Arturo Ramírez López, fallecido por Covid-19, acusó que Grajales Yuca le solicitó medicamentos para atender a su padre en el Hospital de Especialidades Vida Mejor que depende del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de Chiapas.