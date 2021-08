"Dana no te duermas", pide motociclista a su acompañante en la autopista México-Cuernavaca

"¡Dana no te duermas! ¡Dana!", exclama un motociclista junto al cuerpo de una mujer, quien al parecer lo acompañaba cuando chocaron en la autopista México-Cuernavaca, a la altura de Tres Marías tras pasar la curva de La Pera.

Otro motociclista grabó el momento, ocurrido después de los accidentes que dejaron siete personas fallecidas y 15 lesionadas.

En las imágenes del video, que fue difundido en redes sociales, se observa el cuerpo de la joven, inmóvil en el pavimento. Junto a ella solloza el motociclista, quien le pide que no se duerma.

"Nada más no la muevas, ahí viene la ambulancia", le dice el testigo que grabó el video.

La escena forma parte de la serie de cuatro accidentes viales sobre la autopista México-Cuernavaca y la libre Morelos que dejó siete muertos y 15 lesionados en Tres Marías.

En los percances estuvieron involucradas 13 motocicletas, dos tráileres y una camioneta por lo que se mantuvo cerrada la carretera.

El reporte preliminar de Carreteras y Puentes Federales (CAPUFE), indica que posiblemente exceso de velocidad en el que circulaban las motocicletas pudo ser la causante de todo.

"La moto del año no te hace indestructible"

La muerte de seis motociclistas en tres accidentes sobre la autopista México-Cuernavaca llevó a la comunidad biker a hacer algunos comentarios en redes y varios coinciden en que abanderar el primer incidente habría hecho la diferencia.

En grupos de motociclistas en redes sociales, algunos usuarios hicieron comentarios sobre el accidente en Tres Marías.

"Comunidad Biker, por favor hagamos conciencia, yo creo que esto es combinación de alta velocidad e imprudencia, todos hemos visto vídeos como varios compañeros suben arriba de 200 km/hr, no sé si por traer una moto de más 30,000 pesos piensan que no pasa nada o la moto del año los hace indestructibles", publicó el usuario Alejandro Hernández.

"Hagamos conciencia, sabemos de antemano que tú pasión es la velocidad y la adrenalina al máximo, tu forma de vida es otra a nosotros los Chopper's pero sabemos que podemos llegar a un acuerdo para prevenir otra tragedia similar y no exponer a nuestros compañeros conductores de vehículos, podemos correr en pistas o autódromos con las mejores medidas de seguridad, por favor te invitamos a qué ya no corramos en carreteras hazlo por ti, por tu familia y por nosotros", publicó Federación Nacional MX.

Abanderar accidente habría hecho la diferencia

Otro usuario, identificado como Olrox Bike Rides MX, también publicó un video en el que explica con un diagrama como es que se debió actuar tras el accidente para prevenir más muertes.

Señala que de acuerdo con los videos difundidos, se puede observar que en la curva donde se registró el accidente había motociclistas "aparcados al final" y que si este grupo hubiera implementado "a un abanderado o un explorer como los que hay en las competencias de Fórmula 1, que tras un accidente sacan las banderas para prevenir a los demás pilotos, podemos prevenir para que esto no vuelva a suceder".

"Si hubiera una persona que avisara antes de entrar a la curva que había un accidente, los demás motociclistas hubieran evitado el choque al final de la fila".

Menciona que, de acuerdo con la perspectiva de los motociclistas, no podían percatarse de que había un accidente por lo que no redujeron su velocidad y terminaron impactando contra el autobús.

El usuario hizo un llamado a los clubes de motociclistas para que implementen esa medida de seguridad "esto puede salvar vidas".

"Si esos motociclistas hubiesen tenido 50 metros extras para poder frenar, creo que se hubiesen evitado algunas muertes, hagamos de ello un hábito y cuando veamos un accidente inmediatamente hay que avisar a la gente que viene atrás, caminando en sentido contrario con una franela haciendo señas", también coincidió Sòst Bedolla.

Exceso de velocidad

La Fiscalía General del estado de Morelos informó que los hechos ocurrieron a las 11:26 de la mañana de ayer domingo cuando recibieron el reporte de un accidente automovilístico en donde se referían personas sin vida y varias más lesionadas a la altura del municipio de Huitzilac, por lo que cuerpos de rescate si trasladaron a la zona.

Personal de la Coordinación General de Servicios Periciales y de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al kilómetro 51+500 de la autopista México-Acapulco, a la altura del poblado de Tres Marías, donde realizaron el levantamiento de los cuerpos de cuatro hombres y dos mujeres que viajaban a bordo de motocicletas.

De acuerdo con testimonios, un grupo de motociclistas viajaban a exceso de velocidad por la autopista y se provocó un accidente en contra de un vehículo de carga.

Tras el accidente, se generó un paro total en la circulación, generándose un segundo percance con motociclistas y metros atrás un tercer evento en donde una motocicleta impacta una camioneta.