"Dando y dando"; madre de "El Mochomo" negociando su liberación

EL UNIVERSAL obtuvo el audio de la conversación telefónica, intervenida por la SEIDO, en la que Francelia Salgado Patiño, madre de "El Mochomo", y su abogado de nombre Arturo, hablan con el secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales para entrega de dinero a cambio de la libertad de José Ángel Casarrubias Salgado, implicado en la desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapa.

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló este jueves por la tarde que cercanos a José Ángel Casarrubias, "El Mochomo", ofrecieron millones de pesos a personal del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, encabezado por María del Socorro Sánchez, para dejarlo en libertad.

En el audio se escucha al secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, explicarle a la madre de "El Mochomo" los avances del "trabajo" para dejar en libertad a su hijo.

"Ya se entregaron las pruebas y los alegatos en la mañana mi compañero el licenciado Arturo (inaudible) pasamos con el amigo que nos está ayudando, y nos comentó que ya también está listo el 'trabajo' y nada más está esperando (inaudible) hacerlo valer y tuviera sustento"

"En la mañana nos comentó la licenciada a mí y al amigo que ya estaba listo el trabajo, es decir, ya terminó el proyecto, ya nada más está esperando nuestras pruebas para agregarlas, sustentar su proyecto y listo, va pasar alrededor de la una de la tarde con la jefa para que lo aprobara", se escucha decir al secretario para después tratar sobre el tema del dinero.

"Esta persona nos comentó que ya está todo hecho que si podemos ir abarcando el tema económico, incluso me cito ahorita a las seis de la tarde, por eso le había comentado a usted el tema económico, pero no sé usted indíqueme", dice el secretario.

Francelia Salgado: No acuérdese que quedamos, como dicen, dando y dando. [...] Dígale que nosotros no nos vamos a echar para atrás pero queremos dando y dando.

A lo que el secretario responde: "Entonces le parece bien lo siguiente, le voy a decir así, pero sería de la siguiente forma, él nos va a decir mañana cuando ya esté saliendo de firma cuando ya esté todo listo, le parece bien que en ese momento nos vemos para que (inaudible) le dé lo suyo".

Francelia Salgado: Ya como quedamos, lo reiteramos varias veces que dando y dando nosotros no le vamos a quedar mal.

Mediante un comunicado, la FGR informó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) tiene autorizadas por un juez competente, dichas "intervenciones que señalan el cohecho por varios millones de pesos realizado por diversos individuos cercanos al imputado", por lo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, comunicó a la fiscalía, a través de los conductos procedentes, que ha iniciado una investigación por los hechos de corrupción señalados.