Darán 2 mil millones de pesos por barrenador

Por El Universal

Enero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Darán 2 mil millones de pesos por barrenador

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal otorgará 2 mil 181 millones de pesos para apoyar a los productores de carne en el país, derivado de la plaga de gusano barrenador que afecta a la industria desde el año pasado, refirió la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Mandataria detalló que el apoyo mayor se distribuirá en tres estados del norte del país: Sonora, Coahuila y Durango.

Explicó que parte de los cuales son para "Sonora, son 831 millones de pesos, no se les ha dado todo, va por partes; Coahuila, 150 millones de pesos, y Durango, 700 millones de pesos. En total son 2 mil 181 millones de pesos de apoyo para la producción de carne en México, de alta calidad".

Sin embargo, las autoridades federales no se han reunido recientemente con los miembros del Consejo Nacional Agropecuario para analizar o buscar soluciones al problema causado por la plaga del gusano barrenador, confirmó Sheinbaum Pardo.

"En estos días no ha habido un acercamiento nuevo (...) El tema del gusano barrenador, por supuesto, tiene que ver con la exportación de ganado, pero nos interesa mucho que no haya la propagación de esta plaga en nuestro país", mencionó.

Recordó que actualmente en Chiapas se construye una planta productora de moscas para combatir la propagación del gusano barrenador en México.

