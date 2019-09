Darán 525 mil pesos a damnificados que se muden de la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que entregará apoyos económicos hasta por 525 mil pesos a los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017 que deban ser reubicados, pero que quieran irse a otra entidad.

"Si alguien dice: yo no me quiero reubicar ahí, me quiero salir fuera de la capital, estamos viendo junto con la Comisión [para la Reconstrucción] y con el subsecretario de la Sedatu, David Cervantes, de qué manera se les puede apoyar, dar facilidades para que se vayan a otra entidad", comentó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la Comisión de Reconstrucción, alrededor de 4 mil 160 personas de las alcaldías de Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco tendrán que ser reubicadas, debido a que sus viviendas se encuentran en zonas de grietas o áreas ecológicas.

Hasta el momento las autoridades capitalinas no tienen la cifra exacta de las personas que desean mudarse a otra entidad; sin embargo, dijeron, se les apoyará.

Para quienes acepten la reubicación, explicaron que se buscan terrenos dentro de la misma alcaldía con la finalidad de que las actividades de los damnificados no se vean alteradas.