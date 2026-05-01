"Daremos la vida por la la libertad"

Ciudad de México.- El comandante de la Fuerza Aérea, general Román Carmona Landa, dijo que se debe defender la integridad de la soberanía de la nación y que están dispuestos a dar la vida misma por la libertad, aspiraciones y objetivos nacionales.

"Al pueblo de México, les digo que no quede duda que los soldados del aire acudiremos al llamado de la patria cuando sea necesario", afirmó durante la ceremonia luctuosa de los pilotos de la Fuerza Área Expedicionaria Mexicana Escuadrón 201, que participaron en la Segunda Guerra Mundial.

En la Tribuna Monumental a las Águilas Caídas, en primera sección del Bosque de Chapultepec, Carmona Landa enfatizó que vigilan los cielos de México, protegen su soberanía y aseguran que el espacio aéreo del país permanezca libre de amenazas.

Ante decenas de elementos, el general subrayó que la ley de protección del espacio aéreo mexicano representa un instrumento jurídico moderno que fortalece la responsabilidad constitucional.

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"Así, los ideales por los que nuestros compatriotas del escuadrón 201 sacrificaron sus vidas, siguen vivos en cada generación de pilotos (...). Soldados que visten con orgullo el uniforme de esta Fuerza Armada son testigos de que su legado trasciende a través del tiempo", precisó.