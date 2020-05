Datos sobre Covid-19 no son creíbles: Julio Frenk

Extitulares de la Secretaría de Salud federal afirmaron que los datos que da la actual administración federal frente a la emergencia sanitaria por Covid-19 "no son creíbles" y no informan la realidad que enfrente el sector salud respecto a los casos de contagio.

En el foro virtual "El momento de la epidemia: tendencias y decisiones en días críticos", especialistas como Julio Frenk Mora, secretario de Salud con Vicente Fox; y José Narro Robles, secretario del ramo con Enrique Peña; criticaron los datos oficiales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Frenk Mora advirtió que "toda información que se brinde a la ciudadanía en materia de salud debe ser clara, consistente y creíble" y esos elementos -según dijo- "le han faltado en materia de comunicación del gobierno federal".

Acusó que las declaraciones hechas por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, en las conferencias nocturnas de informe diario sobre el coronavirus "son muy confusas", pues usa de conceptos ajenos al entender de la mayor parte de la ciudadanía. "Las declaraciones del subsecretario son muy confusas, introduce conceptos muy confusos para la población. Si no es consistente, el resultado al final es una pérdida de credibilidad, y eso no es conveniente", dijo.

Narro Robles señaló que "esa falta de credibilidad en las cifras y bandazos al hacer operaciones estadísticas" llevaron a los cuestionamientos y reclamos de algunos sectores de la sociedad, quienes exigieron que se informara a detalle, por la importancia del tema.

"Yo entiendo claramente cuando uno hace una tabla que no inicia en el cero, cuando se hacen estadísticas para facilitar la información al sector salud, pero este no es un tema de como se ve más bonita una curva, es un tema de ver que esta pasando en la realidad.

"Pablo Kuri (quien también participó en el foro) sabe muy bien que el modelo centinela ha sido una herramienta extraordinaria para tener información sobre la influenza, pero cuando estamos frente a nuevas patologías se vuelve muy complicado usarlo", dijo.

Frenk Mora añadió que "si la curva se aplanó", como informó el gobierno federal, eso se logró "gracias a las acciones de la sociedad", y será de ella de quien dependa configurar un plan de rescate social y económico al terminar la pandemia.

