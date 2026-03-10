David Colmenares ya está en la final

Ciudad de México.- Los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados concluyeron con la calificación de las entrevistas realizadas a 77 aspirantes a la ASF y ya tienen una lista de los 10 mejor calificados, entre los que destacan David Colmenares, Miroslava Carrillo, Gerardo Lozano, y Emilio Barriga, entre otros.

Los mejor calificados son Natalia Téllez, Edwin Meráz, David Colmenares, Miroslava Carrillo, Eduardo Gurza, Emilio Barriga, Elizabeth Barba Villafaña, Cardel Aureliano Hernández, Gerardo Lozano Dubernard, y Juan José Serrano. De esa lista, la mañana de este martes se elegirá la terna que se someterá a votación el próximo miércoles ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Ayer, Javier Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia, anunció que hoy (martes)

Herrera Borunda enfatizó que ya comunicó a la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, y al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, que tendrán la terna para que ellos determinen cuándo se sube al pleno la propuesta para su votación.

Detalló que de 92 aspirantes que se registraron para participar en el proceso de selección solamente 81 pasaron a la fase de entrevistas. El plazo para que cada integrante de la comisión entregue las evaluaciones venció a las 12:00 horas de este lunes.