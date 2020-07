"De 100 compromisos he cumplido 90", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó esta mañana que de los 100 compromisos que se fijó en su toma de posesión ha cumplido con 90, por lo que, aseguró, "me faltan muy pocos".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal manifestó que uno de los pendientes que tiene su gobierno es profundizar el combate a la corrupción, debido a que aseguró que tras 19 meses de haber llegado a la Presidencia sigue encontrando actos de corrupción, algo que, manifestó, le sigue molestando.

- ¿Y promesa de campaña que se haya quedado en el tintero?", se le preguntó.

- "Muy poco, de los 100 compromisos que hice cuando tomé posesión he cumplido 90, me faltan muy pocos (…) lo que quiero es profundizar más en el combate a la corrupción, avanzar más rápido, con más intensidad. Me molesta mucho enterarme de casos de corrupción. Todavía después de 19 meses estoy encontrando corrupción. Es que estaba podrido el régimen por completo".

"¿Qué quieren que les diga nuevo? Que hicieron su agosto los que vendían facturas falsas. ¿Qué quieren que les diga nuevo? Que se mantenía hasta hace unos días el contrabando de diésel. ¿Qué quieren que les diga nuevo? Lo de ayer (el caso de soborno para que saliera "El Mochomo"). ¿Qué quieren que les comente nuevo? Que muchos de estos expertos en medios de comunicación, formadores de opinión, pagaban impuestos con facturas falsas".

En este sentido, el presidente López Obrador aseguró que tiene todavía mucho trabajo "y es limpiar, limpiar y limpiar, pero no hay otra opción, otro camino. Tenemos que erradicar la corrupción, tenemos que purificar la vida pública, sólo así se va a lograr el renacimiento de México".

Y agregó "Entonces, me dices: ‘¿Qué me falta?’ Eso, por eso me puse de plazo el 1 de diciembre, que ya para entonces ya van a quedar sentadas las bases para la transformación".