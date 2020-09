"De esto quiero mi limosna", dice AMLO a reportera

En su conferencia mañanera de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador repasó, uno a uno, los 100 compromisos que hizo y de los cuales, según informó, 96 ya están cumplidos.

El Presidente destacó avances en materia económica, de combate a la corrupción, austeridad, salud, educación, entre otros temas.

-"¿Va a leer los 96? ... Como lo dijo en el Informe", cuestionó una reportera.

-Si ¿No? Es que me dan la oportunidad, de esto quiero mi limosna, respondió el presidente López Obrador.

"Ofrezco disculpas, pero es que si no, cuándo", expresó el Presidente al terminar de "refrescar" que ya se van a cumplir 2 años en el Gobierno.

Asimismo, a través de redes sociales, usuarios expresaron su apoyo al Presidente por repasar los 100 compromisos, mientras que otros mostraron su inconformidad por utilizar la mañanera para leer lo referido en días pasados, al presentar su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional.

"Yo me mando a hacer; tengo un buen sastre es de Ecatepec, de primera, ya para que se sepa", dijo López Obrador al referir que se eliminaron las partidas para vestuario o cualquier gasto de protocolo y ceremonial dedicado al Presidente, colaboradores cercanos y familiares.