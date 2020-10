De Hoyos confirma que se organiza nuevo grupo de oposición, lo que AMLO llamó "FRENA 2"

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), confirmó lo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó esta mañana: un grupo de ciudadanos se organiza para crear un nuevo grupo de oposición.

De acuerdo con el empresario, el movimiento se llama "Sí por México" y será lanzado oficialmente el próximo 20 de octubre.

"Este no es el movimiento de una sola persona, ni de dos, ni de tres, hoy somos al menos 100 organizaciones las que estamos respaldando el SÍ. Las personas mencionadas por usted, participan como cualquier otra organización; ni son los jefes ni son los únicos, hay decenas de organizaciones y miles de personas detrás y al frente del Sí", señala un documento que fue compartido esta tarde por Gustavo de Hoyos, aunque entre los grupos firmantes no está la Coparmex.

La confederación fue consultada sobre su participación, a lo que solo respondió: "Hasta este momento no se menciona".

Esta mañana, López Obrador dio a conocer la creación de un grupo de oposición en su contra, el cual, consideró será el "FRENA 2". De acuerdo con el mandatario, el movimiento estaría encabezado por los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos.

"También aprovecho para informarles porque ya se hizo público que viene un nuevo movimiento. Un FRENA 2. Encabezado por este señor Claudio X. González. O sea, que todo esto se está cumpliendo. Y por el de Coparmex, Gustavo de Hoyos", reveló en su conferencia de prensa matutina.

El escrito difundido hoy por el líder de la Coparmex cuestiona directamente al Jefe del Ejecutivo: " ¿Qué le molesta Señor Presidente? ¿Que los ciudadanos se organicen? ¿Que haya gente que piense distinto? Sí, nos estamos organizando, y lo seguiremos haciendo porque de eso se trata la democracia".

Los firmantes explicaron en el escrito que "Sí por México" es una comunidad de personas y organizaciones que creen en la participación ciudadana como "el mejor camino que tenemos para lograr el cambio que el país lleva buscando desde hace décadas".

El movimiento también buscaría "lograr que los políticos trabajen para las causas de las y los ciudadanos", además, hizo un llamado a frenar la polarización y las peleas entre personajes de la política.

Las organizaciones firmantes adelantaron que seguirán una agenda de tres pasos para conseguir sus objetivos. El primero de ellos será proponer "una gran agenda nacional por el sí; el segundo paso será construir una nueva mayoría. "Con ello, vamos a demostrarle al gobierno y a los partidos políticos que SÍ somos la diferencia entre ganar o perder unas elecciones. Que SÍ necesitan de nosotras y nosotros, ya que su deber es trabajar para las y los ciudadanos", detallaron.

El tercer paso será "retar a los partidos políticos" a adoptar su propuesta para ganar su voto. "Vamos a exigirles que se comprometan con nuestra agenda de cara a las próximas elecciones y una vez que ganen quienes tengan que ganar, vamos a ser vigilantes de que SÍ cumplan con sus acuerdos", expusieron.

El Presidente ya había adelantado la creación de "Sí por México". "A diferencia del FRENA (Frente Anti AMLO) que nada más confronta, ellos son propositivos", dijo el mandatario en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

"Me da hasta ternura, sentimiento. Me conmueve. Son tan sinceros", dijo con sarcasmo al terminar de leer un desplegado que ele atribuyó al nuevo grupo, pero que no coincide con el difundido esta tarde.