De la Fuente llama a abrir el debate sobre la pandemia

El representante permanente de México ante las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, llamó a abrir el debate sobre lo que una pandemia como la de Covid-19 pueden generar a nivel global. Sugirió que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas debe tratar el tema, ya que es necesario entender que una crisis de salud puede desencadenar una de seguridad.

De la Fuente participó en una reunión de Grupo de Amigos, preparatoria a lo que será la presidencia de Alemania en el Consejo de Seguridad, para julio próximo. El encuentro fue convocado por Dinamarca, Corea, Canadá, Qatar y Sierra Leona.

El diplomático mexicano dijo que es oportuno involucrar al Consejo de Seguridad de manera más activa y efectiva, no sólo para tratar el Covid-19, sino también para pensar en la prevención de manera multidimensional y actuar de manera oportuna en futuras pandemias.

"Las nuevas enfermedades transmisibles representan una amenaza global, porque pueden afectar la salud de todos nosotros en todas partes", expuso.

En julio próximo, Alemania presidirá el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y presentará la propuesta para tener un debate abierto en este órgano sobre la pandemia del Covid-19.

La semana pasada México fue electo como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, lugar que asumirá el 1 de enero de 2021 y concluirá el 31 de diciembre de 2022.

De la Fuente recordó que en 2014 el Consejo de Seguridad determinó que el brote de ébola constituyó una amenaza para la paz y seguridad internacional, ya que se evidenció la rápida propagación de ese virus, la tasa de mortalidad, la incapacidad de los sistemas nacionales de salud y los impactos socioeconómicos negativos y las amenazas de reconstrucción posterior al conflicto sanitario en la región.

Si se va a aprender de crisis de salud anteriores y la actual del Covid-19, añadió, es necesario considerar que los problemas globales tengan soluciones globales y un sistema multilateral fortalecido que pueda colaborar de manera efectiva y reaccionar rápidamente ante una emergencia de salud global.

"El sistema internacional, liderado por la Organización Mundial de la Salud, ha trabajado con éxito para erradicar enfermedades, polio en gran medida y otras, las lecciones aprendidas de estos éxitos nos ayudarán en ésta y futuras pandemias. Tenemos que asegurarnos de que una vez que se desarrollen las vacunas Covid-19, se conviertan en un bien público y sean accesibles para todos, en todas partes, de acuerdo con nuestra resolución 74/274, que fue copatrocinada por 179 naciones recientemente", señaló.

Dijo que si el modelo actual no ha funcionado lo suficiente es necesario identificar qué salió mal y cómo solucionarlo.

Es importante, añadió, que el Consejo de Seguridad se involucre y tenga en cuenta las implicaciones para la seguridad en las crisis de salud y pueda actuar con tiempo suficiente, para evitar posibles conflictos posteriores.