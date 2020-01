De los 18 mexicanos en China, sólo 4 podrán regresar al país: Ebrard

Al menos 18 mexicanos se ubican en la provincia de Hubei, China, donde se inició la propagación del coronavirus. Sin embargo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, detalló que solamente cuatro personas son las que podrán salir.

El canciller señaló que 14 mexicanos no pueden salir de la zona porque están emparentados con ciudadanos chinos, y las disposiciones de aquella nación.

"Son 18 los mexicanos que se han puesto en contacto con la embajada (de México en China); de esos 18, 14 no podrían salir por disposiciones chinas, porque parte de su familia es de China", mencionó en conferencia luego de participar en la reunión plenaria de Morena en el Senado.

Ebrard Casaubón indicó que los cuatro mexicanos que pueden salir, aún se analiza de qué forma podrán ser sacados de este lugar, porque por ahora no se justifica enviar una aeronave por ellos.

Mencionó que todas las personas que lleguen a México procedentes de la provincia de Hubei, particularmente de la ciudad de Wuhan, tienen que ser puestos en cuarentena para evitar la posible propagación del virus.