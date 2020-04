De luchadora a doctora, Ixchel batalla contra el Covid-19

Morir luchando es un lema no escrito en el pancracio. Y para la enmascarada Ixchel se ha convertido en una regla, ya que ahora, como doctora, sabe que se juega la vida a diario, ante el acecho del Covid-19, al que no le teme pero tampoco le da la espalda.

Se vale tener miedo, pero no hay tiempo para distraerse en él. "Es más el temor de llevar el virus a los tuyos, porque cuando estás en la consulta no lo piensas, si llegaras a contagiarte y fallecer lo harías contento, ves muchas veces más por el prójimo que por ti mismo".

Aunque acepta que hay preocupación, tanto en la medicina privada como la institucional. "Creíamos que era una enfermedad leve, al ver las estadísticas no pensamos en algo grande. Pero con el paso del tiempo, nos dimos cuenta de que es algo sumamente fuerte".

Como médico hace énfasis en los pacientes, de que se cuiden, que no salgan, y si deben hacerlo que lo hagan con las medidas de higiene que se recomiendan. "Pero en la consulta privada cada quien busca por su cuenta protegerse, encontrar los insumos es difícil. En lo personal, utilizo mascarilla, gafas y la protección facial.?Hacemos un pequeño cuestionario para identificar si son casos sospechosos o una simple infección de garganta".

Hace unas horas canalizó a su primer paciente, quien presentó síntomas y estuvo en contacto con población de riesgo. Ha aumentado la consulta particular porque en el sector salud ya no los reciben, salvo que sea una urgencia.

"Muchas personas llegan solo a preguntar si es un asunto verídico, puedo afirmar que un 60 por ciento guarda las medidas necesarias, y al resto no le importa. Les indicas que si van enfermos acudan con un cubreboca y se niegan a usarlo, es muy difícil reeducar a la población sobre la marcha, en estos temas".

Pero no se rinde, es el camino que eligió. "En situaciones como ésta, nos damos cuenta cuál es nuestro papel verdadero en la sociedad, valoramos lo que hacemos y aunque no se nos da a veces crédito seguimos en la lucha. Ahora que eres parte del grupo que puede sacar al país adelante te sientes mejor persona y valoras lo que estudiaste, que elegiste el camino adecuado".