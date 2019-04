"De no discutir dictamen de reforma educativa, se queda la de EPN", insiste Morena

Si el nuevo dictamen de la reforma educativa no se discute y aprueba antes de la próxima semana, se quedará la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, advirtió el diputado Mario Delgado.

"Se nos acaba el tiempo. El próximo martes se acaba el periodo ordinario de sesiones y si no transitamos está semana se va a quedar vigente la reforma de Peña Nieto y ese es el peor escenario porque se van a seguir acumulando la falta de resultados y los agravios contra los maestros", dijo.

Hoy lunes se celebra la novena reunión de trabajo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, en la sede de Donceles 100 de la SEP.

Al salir de dicho encuentro, Mario Delgado dijo que en las negociaciones se les ha explicado a los profesores que el acuerdo para abrogar la reforma de 2013 necesita pasar necesariamente por un acuerdo político con las diferentes fuerzas en la cámara de diputados y en la de Senadores.

"No tenemos los votos solitos para modificar la Constitución. Tenemos que hacer un acuerdo político para que transite en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Sí podemos llegar a los objetivos que propone el presidente. Es cuestión de que confíen en el presidente de la República. Nunca ha habido un presidente con tanta afinidad con el magisterio", pidió.

Aparte, el secretario general de la sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México, Enrique Enríquez Ibarra, consideró que el memorándum que envió la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador a los titulares de la SEP, SHCP y Segob ha ayudado pues contiene las exigencias de la CNTE pero "no es suficiente".

"Nosotros no estamos en contra del memorándum. Sabemos de sus alcances y que no es suficiente. Requerimos que eso se traduzca en la transformación del artículo tercero constitucional. ¿A quién fue lanzado el memorándum? No a la CNTE, sino a los diputados porque son los que tienen que cumplir con la tarea. Hay que preguntarles hasta donde van a llegar sus esfuerzos para lograr la transformación del tercero constitucional, si están dispuestos a cumplir lo que ha exigido la CNTE y lo que ha planteado López Obrador en su memorándum", dijo.