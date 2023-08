De nuevo, flotan peces muertos en playa de Sinaloa

A-AA+

Una nueva mortandad de peces se presentó en playas de Sinaloa, este nuevo caso fue detectado en la zona de Celestino Gasca, en el municipio de Elota, este fenómeno es similar al que se presentó en las playas del Maviri y Topolobampo, en el municipio de Ahome.

Las autoridades de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informaron que en ambos casos se detectó la presencia de fitoplancton, como la causal de la muerte de diversas especies marinas, por lo que no se descarta que este fenómeno se presente en todas las playas de Sinaloa.

Randy Ross Álvarez, titular de esta dependencia externó que los estudios de laboratorio que se han practicado reflejan que la presencia del fitoplancton va en disminución, por lo que los efectos son menores, como se pudo observar en las playas de Celestino Gasca, en la parte sur del estado.

El funcionario estatal manifestó que no va a prohibir el ingreso al mar de los visitantes a las playas, puesto que no representa ningún riesgo para la salud, solo generan problemas algunas especies marinas.

Sobre el consumo de pescados que sean capturados en el mar, indicó que no existe ningún problema, puesto que los estudios de laboratorio marcan que están en condiciones de realizarse, solo se prohíbe la ingesta de las especies que sean localizados muertos en las playas, por las condiciones que se localizan.

El mes pasado, en las playas del Marivi, en el municipio de Ahome se recolecto muestras de la calidad del agua del mar para descartar la presencia de contaminantes o efectos de la marea roja, como las causales de la aparición de cientos de peces muertos en la arena, los cuales se van a depositar en una fosa especifica.

Randy G Ross, titular de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios dijo que se divulgan avisos entre la población y visitantes a dicha playa, para que no toquen, comercialicen o consuman los peces que aparecen muertos en las playas, puesto que se desconoce los motivos de este fenómeno.

Las muestras del agua de mar de la zona del Maviri serán enviadas a un laboratorio especial para que se practique un análisis de fitoplancton tóxico, para descartar la presencia de la marea roja, la cual puede ser la causante de esta mortandad.

Comentó que se practican tomas de parámetros fisicoquímicos del agua, con el fin de evaluar su calidad y descartar la presencia de contaminantes que pudieran estar afectado la salud de los peces.