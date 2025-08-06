Debate en la Comisión Permanente sobre los nexos de Adán Augusto

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Las bancadas de oposición advirtieron que no permitirán que Morena vuelva a rechazar el debate político sobre los presuntos vínculos del senador Adán Augusto López con el crimen organizado en la sesión de este miércoles de la Comisión Permanente, como ocurrió en las últimas tres sesiones.

El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, señaló que ha sido la oposición la que no ha querido entrarle al tema y subrayó que Morena y sus aliados están listos para debatir.

Denunció que las bancadas de oposición han emprendido un linchamiento en medios de comunicación contra el coordinador de Morena en el Senado.

En tanto, Adán Augusto López, quien sí asiste a la sesión de este día, se prepara para presentar sus argumentos en tribuna.

El tabasqueño ha revisado en su escaño algunos documentos entre ellos el punto de acuerdo propuesto por la senadora panista Lilly Téllez para que solicite licencia al Senado a fin de que sea investigado.

El exsecretario de Gobernación también tiene entre sus papeles información estadística sobre el combate a la delincuencia en Tabasco.

Se prevé un largo debate al final de la sesión de la Comisión Permanente.

PAN y Fernández Noroña protagonizan ríspida discusión

En ríspida sesión de la Comisión Permanente, senadores y diputados del PAN protagonizaron un enfrentamiento verbal con el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, por la presunta modificación del orden del día.

La discusión inició cuando el coordinador panista en el Senado, Ricardo Anaya y el diputado Federico Döring trataron de interrumpir el inicio de la sesión haciendo sonar sirenas con megáfonos en señal de protesta, tras acusar que la agenda política fue desplazada hasta el final de la jornada, cuando originalmente estaba establecido que iría al principio.

Fernández Noroña se burló del uso de los algo parlantes y aseguró que como diputado de oposición, él nunca usó ese tipo de aparatos "como lo están usando ustedes, porque les cobraría derechos de autor. Es importante ser original: siempre imitado, jamás igualado", ironizó.

Fernández Noroña pidió a Anaya que se serenara y dejara de poner el desorden en la sesión, por lo que le envió una caja de té de passiflora, manzanilla y tila, pero el panista aseguró que le llegó vacía, "como las cajas con las supuestas pruebas del fraude de 2006".

"Se lo desayunó toditito. Miren cómo está completamente vacía", señaló, mostrando a sus colegas la caja vacía.

Fernández Noroña negó la acusación y afirmó que la caja estaba llena y le envió una nueva.

"Como en 2006, cuando se presentó una caja con pruebas del fraude electoral y dijeron que iba vacía, hoy dicen que esa caja de té iba vacía", subrayó.

La bancada panista insistió en que se respetara el orden del día que aparecía en los monitores del recinto, mientras Noroña defendió que la prelación de los temas había sido acordada previamente por la Mesa Directiva y votada por mayoría.

Desde su curul, el diputado Leonel Godoy, de Morena, lanzó una advertencia a los legisladores del PAN al recordar que el 1 de septiembre ese partido asumirá la presidencia de la Mesa Directiva en San Lázaro:

"Yo quisiera recordarle a la bancada de Acción Nacional que el 1 de septiembre ellos van a tener Presidenta o Presidente de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y sería bueno que escucharan que lo que están haciendo no les gustaría, ni a nosotros, que le ocurriera a quien va a presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Esta acción en nuestra época, cuando gobernaba el PAN o cuando gobernaba el PRI nos quitaban con uso de la fuerza pública", recordó.