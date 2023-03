Debate Senado sobre intervencionismo de republicanos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL). - La Mesa Directiva del Senado dio a conocer un pronunciamiento de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte, por el que manifiestan su rechazo a la propuesta de dos legisladores republicanos de Estados Unidos, para declarar terroristas a las organizaciones criminales de México y, por consiguiente, hacer uso de sus fuerzas armadas en nuestro territorio.

De acuerdo con el documento, estos órganos legislativos, que presiden el senador Héctor Vasconcelos y la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, manifiestan el tajante rechazo para dicha propuesta impulsada por los congresistas estadounidenses Dan Crenshaw y Michael Waltz.

En el documento se precisa que una medida de tal magnitud, en caso de ser aprobada, sería una inaceptable violación de la soberanía y la independencia de México, y negaría las soluciones diplomáticas y pacíficas que han caracterizado la relación entre ambos países en décadas recientes.

Las y los senadores reconocieron que hay problemas de seguridad en diversos territorios de nuestro país, así como el gran problema de salud pública y comercio de armas que tienen en Estados Unidos.

Al respecto, el senador Héctor Vasconcelos, de Morena, señaló que el origen de este pronunciamiento se dio en las comisiones unidas citadas, "pero es bueno que quede de manifiesto que hay ciudadanos y ciudadanas que se oponen a que México reclame su soberanía".

En tanto, el senador Julen Rementería del Puerto, del PAN, acusó que el pronunciamiento pretende representar a todo el Senado y no sólo a dos Comisiones. "No es verdad que mi Grupo Parlamentario apoye ideas que tienen que ver con invasiones. No mientan a México por quedar bien con el Presidente de la República".

A su vez, el senador Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, dijo que no se debe usar el recurso del "anti norte-americanismo", para cubrir nuestros propios desafíos como gobierno, ya que son nuestros socios, son parte de nuestra identidad y cultura mexicoamericana.