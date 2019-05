Debaten en Twitter "Brozo" y el caricaturista Hernández

El nombre del experredista René Bejarano recobró vida en Twitter, tras una intensa discusión entre el caricaturista José Hernández y "Brozo", personaje de Víctor Trujillo.

Las declaraciones de "Brozo" al decir que "al poder se le revisa, no se le aplaude", generaron que el monero y el "payaso tenebroso" protagonizaran un debate en Twitter.

"'Al poder se le revisa, no se le aplaude', dice @brozoxmiswebs, quien decidió obedecer al poder para armar un montaje y engañar a sus televidentes en uno de los más vergonzosos capítulos del periodismo en México", escribió en su cuenta el caricaturista José Hernández.

En su escrito reavivó el videoescándalo del experredista René Bejarano, transmitido por Televisa en el programa "El Mañanero", conducido por "Brozo" en marzo de 2004.

En su respuesta al cartonista, "Brozo" negó que fuera algún montaje el video transmitido en aquella ocasión, y que la entrega del dinero en la oficina de Carlos Ahumada Kurtz fue admitido por el experredista y el empresario.

Sin embargo, Hernández volvió hacer hincapié en que fue el mismo "Brozo" quien "aceptó ser el instrumento para difundir los videos y engañar a su auditorio con un montaje planeado desde el poder".

En otro tuit el cartonista indicó que "Brozo" fue quien decidió "poner su prestigio como comunicador al servicio de las venganzas políticas de Salinas". Respuesta que "Brozo" negó y aclaró que decidió "dar a conocer que en la izquierda también se cocinan trampas y 'cochupos'".

Para terminar la discusión, "Brozo" respondió que con gusto regresaba al programa de Hernández para otorgarle una entrevista o que mejor lo bloqueara porque él "no tenía el corazón" de hacerlo.

El monero dijo que en ningún momento defendía a René Bejarano, en otro tuit precisó que "Bejarano es un corrupto indefendible y su política clientelar es inaceptable", mensaje que fue acompañado de dos cartones en los que criticaba la relación de López Obrador y Bejarano.

El debate ocurre luego de que el jueves pasado, "Brozo" acusara que hay "preproducción" en las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, lo cual le generó críticas de los seguidores del morenista e incluso llamados a boicot.

Este lunes, "Brozo" respondió a los ataques, y dijo que ahora que López Obrador es gobierno debe tratársele como tal, no como santo. "Al poder se le revisa, no se le aplaude", sentenció.