"Debe mejorar la coordinación entre UIF y FGR", reconoce AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que debe existir una mayor coordinación entre la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, pues a veces –reconoció- hay diferencias entre ambas dependencias.

"Debe de mejorar la coordinación, pero también entender que son criterios distintos porque son dos dependencias diferentes, con funciones bien claras, establecidas por la ley", dijo el titular del ejecutivo en su conferencia de prensa en las instalaciones Escuela Militar de Sargentos en Puebla.

"A veces hay diferencias porque se tiene que cuidar lo que se llama el debido proceso, y antes de dar a conocer una presunta o un presunto delito, una investigación, se tiene que cuidar para que no se les avise a los que están siendo investigados o van a ser investigados por la fiscalía. Entonces, hay que buscar nada más que haya más coordinación entre estas dos dependencias", expresó.

El 8 de enero de este año, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, denunció que desde el gobierno federal hay "unidades" que no respetan la presunción de inocencia y vulneran el debido proceso.

Días después, el titular de la UIF, Nieto Castillo aseguró que mantiene una relación de respeto con el fiscal general de la República.

El presidente López obrador aceptó que después de que se presentan las denuncias algunos casos son desechados por los jueces.

"A veces los jueces desechan una investigación o en este caso descongelan cuentas, pero también es un poder autónomo, es un poder independiente. Tenemos que ajustarnos cada poder al ámbito de nuestra competencia. Eso es lo que puedo comentar. Y sí, aseguro que está bien el trabajo de la fiscalía, le tengo confianza al doctor Gertz Manero".

El Presidente destacó el trabajo del fiscal Gertz Manero, quien es -agregó- una persona íntegra que no tiene compromisos con grupos de intereses creados, así como también el del titular de la UIF Santiago Nieto, un buen abogado, íntegro, también recto.