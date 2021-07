Debemos ir hacia un régimen parlamentario: Muñoz Ledo

El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo (Morena), aseguró que ha fallado la Junta de Coordinación Política porque ha pretendido con bastante éxito someter a líneas partidarias a los diputados de la nación y dijo que se debe combatir el híper presidencialismo y México se debe encaminar hacia un régimen parlamentario moderno.

Al participar en la Mesa 1 Sufragio efectivo: ¿para qué reelección? del Seminario "El Congreso que México necesita. Una reforma urgente", organizado por la diputada Martha Tagle (MC), Muñoz Ledo dijo: "Por otro lado, decir que debemos combatir el híper presidencialismo y encaminarnos hacia un régimen parlamentario que es el más moderno y adecuado que se ha inventado en la historia humana".

El legislador morenista dijo que la Mesa Directiva de una cámara es la autoridad superior de la misma y tiene mando sobre esferas administrativas a través de comités técnicos, administrativos o financieros. "No ocurre que se convierta en la autoridad suprema una junta de partido por encima de la representación legal de la cámara, que es la que tiene el derecho de dirigir las sesiones, representar al Congreso ante los otros poderes; por qué habrá una instancia con más autoridad dentro de la propia Cámara de Diputados", dijo.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho (PRI), afirmó que la elección legislativa consecutiva representa un importante cambio de reglas en el sistema político mexicano y resaltó que el principal reto inmediato en la materia es la urgencia de legislar sobre el tema.

Sauri Riancho señaló que el proceso democrático en que se encuentra inmerso nuestro país desde hace varias décadas, ha abierto relevantes espacios a la sociedad y uno de ellos es la rendición de cuentas a través de la reelección consecutiva y para consolidar el propósito del cambio.

"Se requiere no perder de vista que la reelección no es prerrogativa de los partidos políticos que pueden decidir arbitrariamente a quienes sí, o a quienes no, postulan para reelegirse", refirió.

"Estamos a tiempo, con las reformas legislativas adecuadas, para evitar la desviación de su objetivo esencial: servir mejor y en forma más efectiva a quienes nos eligen para representarlos", sostuvo.

Asimismo, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, expresó que para consolidar la democracia y pensar en el futuro del Congreso se debe revalorar la representación proporcional, ya que esta ha sido clave para la transición política, es decir, permitió transitar de un régimen autoritario que caracterizó al siglo XX a uno democrático.

Apuntó que también es necesario avanzar hacia un esquema, donde la proporción de votos recibidos por las distintas fuerzas políticas y la proporción de escaños sean similares.

Afirmó que ante una eventual reforma electoral es fundamental conocer que el 52.6% del total de votantes potenciales emitieron un voto diferenciado en favor de una nación con división y equilibrio de poderes. Asimismo, subrayó que ninguna fuerza política puede dar por asegurado ni el triunfo propio ni el rechazo de los contrarios.

Indicó que, de acuerdo con los cómputos distritales del INE, la próxima Legislatura volverá a ser paritaria, pues estará integrada con 248 mujeres legisladoras y 252 hombres. Además, indicó que de las 500 curules que integrarán la LXV Legislatura, 152 fueron por reelección.

La diputada Martha Tagle Martínez, organizadora del evento, señaló que, ante el pasado proceso electoral, la Cámara de Diputados debe revisar su actuación de cara a la democracia y para ello es necesario impulsar reformas que le regresen al Congreso el papel relevante que tiene en la discusión nacional y que no se le considere como una oficialía de partes, donde pasan iniciativas que ya han sido decididas en otro espacio.

Expuso que las pasadas elecciones contaron con una participación del 53.6 por ciento del total de votantes, los cuales eligieron diputados federales que en algunos casos se les refrendó la confianza para continuar con su tarea, de ahí la necesidad de discutir las reformas que requiere el Congreso.

La diputada Verónica Juárez Piña, coordinadora del grupo parlamentario del PRD, expresó su convicción porque la reforma de 2014 "es una de las más ambiciosas que hemos tenido, una reforma política en la más amplia de sus acepciones". Afirmó que "la reelección rompió con muchos tabús de la política mexicana, pero esto lo queremos ver en poco tiempo con mayores resultados"; la reelección puede favorecer la cercanía con la ciudadanía, el escrutinio y la rendición de cuentas.

Estimó que la elección consecutiva es el instrumento del que la ciudadanía debe apropiarse con el objeto de generar una mejor clase política que trabaje en beneficio de las y los ciudadanos, "y no responda únicamente a los intereses partidarios". Consideró que se deben ampliar y fortalecer los mecanismos y espacios de representación popular y la participación de la ciudadanía en el ejercicio del gobierno, "hacer más funcional el régimen político para darle gobernabilidad al país, ampliando y mejorando el sistema democrático".

La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) señaló que esta reunión tiene como propósito repensar los mecanismos a través de los cuales se podría fortalecer al Poder Legislativo, el cual debería ser por sí mismo el que conduzca siempre las grandes transformaciones del país y es el órgano responsable de generar el marco legal institucional y aprobar los presupuestos.

Manifestó que coincidía en eliminar o revisar el tema de la Jucopo que se ha convertido en un órgano de control interno terrible que también incide en el tema justamente del control que tienen los coordinadores de los grupos a través de esta junta que también ha sido un elemento que ha impedido que muchos de los diputados se reelijan. Asimismo, dijo estar a favor de que se elimine el fuero y la cláusula de gobernabilidad.

Asimismo, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) dijo que la Cámara de Diputados debe ser una instancia que realmente delibere, que entre al fondo de las cuestiones que impactan directamente a la sociedad y, de cara al público, tenga un debate con argumentos técnicos, no únicamente con descalificaciones. Se pronunció por profesionalizar los debates en beneficio de la sociedad.

Indicó que el seminario se da en un momento de coyuntura en el que se vive por primera vez la reelección, la cual debe estar perfectamente normada con criterios objetivos, para ver el desempeño de quien pretenda reelegirse, que responda su función encomendada y a la manera en la que efectivamente cumple a los ciudadanos "y no sea algo atado a criterios subjetivos que empodere más bien a los partidos políticos".

Fernando Dworak, coordinador del diplomado de planeación y operación legislativa en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, comentó que una medida clara para fortalecer a la Mesa Directiva al año uno de reelección sería una reforma o regla donde se establezca que para tener la presidencia de la Mesa Directiva se necesita ser antes vicepresidenta o vicepresidente de la misma.

Señaló que en el tema del mal llamado fuero constitucional, es un fantasma jurídico que si lo quitamos del segundo párrafo del artículo 61, nada absolutamente pasa con nuestro marco legal. También, dijo, la reelección va a generar muchos efectos positivos por el porcentaje alto de diputadas y diputados reelectos en la primera ronda. "Creo que podemos anticipar una buena reforma del Congreso y los efectos que traerá la institucionalización".

Javier Aparicio, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), indicó que es mejor que el país se mueva a un país más proporcional, pues hay evidencia de que esto disminuye la reelección.

Expuso que en la próxima Legislatura debe ser analizado el impacto que tendrán en ella las y los diputados reelegidos, si estos hacen la diferencia en el funcionamiento de las comisiones, las intervenciones en el Pleno y en el fortalecimiento del papel del Congreso como contrapeso del Poder Ejecutivo.

María del Carmen Nava Polina, politóloga y especialista en el Poder Legislativo, consideró que la Cámara de Diputados debe trabajar en reformas que permitan la especialización de quienes laboran juntamente con los legisladores.