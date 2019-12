"Debemos sacar de nuestras filas a corruptos", afirma ministro Arturo Zaldívar

Este año se impusieron sanciones a 16 juzgadores, las cuales han incluido la destitución e inhabilitación del servidor público por irregularidades patrimoniales y encubrir posibles casos de nepotismo, informó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

Al presentar su primer informe de labores al frente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, Zaldívar destacó la destitución de un juez de Distrito por corrupción y haber incurrido en errores inexcusables en un caso de pederastia.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, el ministro afirmó que un Poder Judicial percibido como corrupto pone en entredicho la capacidad misma del Estado para cumplir sus fines.

"Un Poder Judicial percibido como corrupto, carece de la fuerza y legitimidad para desempeñar adecuadamente el rol equilibrador que constitucionalmente le corresponde.

"El Poder Judicial no ha logrado construir con la ciudadanía una relación de confianza, no ha habido un proceso de apropiación por el cual la sociedad reconozca como suyos a los jueces federales, así como valiosa la labor que desempeñan.

"A partir de mi elección como presidente, el pasado 2 de enero, con el voto de mis pares, en el Poder Judicial hemos emprendido un proceso de autoreforma que busca renovar de fondo nuestra identidad y ética institucional", señaló.

"Debemos sacar de nuestras filas a los malos servidores públicos, a los corruptos por supuesto, pero también a los mediocres, a los que no estén a la altura de la investidura que ostentan, así como a los que entienden esa investidura como privilegio no como servicio", agregó.