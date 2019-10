Debo medir las palabras, dice Noroña tras declaraciones contra diputada

El diputado Gerardo Fernández Noroña se ubicó de nueva cuenta en el centro de la polémica en la sesión de este martes en la Cámara de Diputados, por las declaraciones que hizo hace unos días en Tlaxcala contra la diputada panista Adriana Dávila Fernández.

La legisladora fue respaldada por varios diputados de oposición, e incluso el tema originó un receso dentro de la comparecencia del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos.

"Debo medir las palabras que planteo en el debate político. Por qué, porque tienen un peso, tiene repercusiones", admitió el legislador del Partido del Trabajo (PT) y agregó: "Con toda honestidad, lealtad y franqueza que no tengo ningún elemento de que la diputada Dávila esté vinculada con los grupos criminales de la trata de personas", reviró.

La controversia inició antes de la sesión, en una conferencia en la que el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks, reveló los dichos de Fernández Noroña en Tlaxcala, en un encuentro relacionado con el tema de la trata.

"Me comentan que hay una diputada que fue senadora y que está vinculada a este tema y es más bocona que la chingada, no sé si sea cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los problemas. Pasen elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca", dijo Fernández Noroña en esa entidad.

En la conferencia, Romero Hicks hizo notar que la única diputada que fue senadora es Adriana Dávila Fernández, a quien ofreció su acompañamiento irrestricto, al igual que lo hicieron los coordinadores de los priistas, René Juárez Cisneros; y perredistas, Verónica Juárez Piña.

La diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, pidió una disculpa pública del petista, y lo exhortó a no buscar los reflectores, con las mujeres. "Si lo que está buscando es hacer circo, darse a conocer, tener todos los días los reflectores en él, no lo haga violentando a las mujeres, porque las mujeres no lo vamos a permitir".

Ya en la sesión, la panista María Marcela Torres Peimbert exigió la disculpa pública de Fernández Noroña por la misoginia y agresión contra su compañera. "En un país donde hay tanta muerte de mujeres, tantos feminicidios, tanta agresión, no es posible que un legislador tenga esas expresiones públicas, porque atenta no sólo contra las mujeres, sino contra el honor que este recinto merece".

Por su parte, Fernández Noroña reclamó a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas, que hubiese permitido tratar un tema fuera de la orden del día, al considerar que hacían insidias en su contra.

El debate con los panistas tendía a prolongarse, ante lo que se dio seguimiento a la orden del día y con la presencia del titular de la Secretaría de Agricultura se declaró un receso para determinar si el tema se incluiría en la sesión plenaria.

Posteriormente, tras un diálogo con los integrantes de la Junta de Coordinación Política, Adriana Dávila Fernández y Gerardo Fernández Noroña ofrecieron una rueda de prensa, en la que el petista reconoció que cometió un error "al hacer ese planteamiento político", y se reanudó la sesión.