"Debo, pero no tengo dinero", dice Fidel Kuri

El dueño de los Tiburones Rojos de Veracruz, aceptó que todavía tiene adeudos con los jugadores, pero que no tiene la capacidad económica para resolver esta situación, algo que espera hacer lo antes posible.

"Todo lo que se tenía que pagar se pagó, que hay deudas con los jugadores, sí las hay, con los que se fueron, pero estoy arreglando cómo pagarles y ponerlos al corriente, me gustaría pagarles así ya, pero no tengo", explicó.

En conferencia de prensa, el dirigente indicó que no cuenta con respaldo de nadie, por lo que invierte su patrimonio para tener equipo de Primera División. "Es mi patrimonio familiar, yo no tengo detrás de mi gente poderosa y estoy haciendo un esfuerzo para que la gente de Veracruz tenga futbol de Primera División", apuntó.

Sobre los pagos pendientes que todavía tiene, aseguró que confía en hacerlos "el fin de semana y así le ahorramos trabajo a Álvaro Ortiz [presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, AMFpro, que dice organizará un paro en toda la Liga Mx]".

"Hice un sacrificio porque el equipo se quedara a pesar de mis errores, la gente de Veracruz merece un equipo de primera. Vamos a dar el resultado que tenemos que dar, vamos a salvar el equipo, no soy un perdedor, de peores me he levantado, necesitamos ayudarnos todos", sentenció.