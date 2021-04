Decisión del TEPJF es un claro golpe a nuestra democracia: Delgado

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, calificó como un "golpe a la democracia y a los derechos políticos de los mexicanos a votar y ser votados", la ratificación del Tribunal Electoral de mantener la negativa de registro a Félix Salgado y Raúl Morón como candidatos a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán.

A través de Twitter, Delgado reaccionó a la decisión del Tribunal y llamó a la población a defender la democracia.

Por su parte, la representación de Morena ante el INE aseguró que respetará la decisión tomada esta tarde por el Tribunal Electoral, respecto de las candidaturas para Guerrero y Michoacán, fallo -que en su caso- es inapelable.

Sergio Gutiérrez Luna, representante del partido ante el organismo, consideró que la votación que se dio entre magistradas y magistrados electorales, con la que decidieron no otorgar las candidaturas a Félix Salgado (Guerrero) y Raúl Morón (Michoacán), se debió a los conflictos internos que se viven en la Sala Superior y que han afectado el proceso electoral.

"Respetaremos la decisión, sin embargo, observamos que los conflictos al interior del Tribunal han venido afectando a las decisiones que han tomado. Ojalá pronto se pongan de acuerdo para que no incidan esos conflictos internos en el proceso electoral", señaló.

Calificó como una injusticia el hecho de que no exista una proporción entre las sanciones y que por 20 mil pesos se quiten candidaturas.

"Pero a pesar del ánimo del INE por obstaculizar a Morena, ganaremos en Michoacán, Guerrero y demás gubernaturas, y tendremos mayoría en la Cámara de Diputados", afirmó.

El representante de Morena ante el INE aseguró que a la brevedad se reunirán las instancias del partido para determinar los pasos a seguir de la ruta en las campañas de ambas entidades.