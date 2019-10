Declara joven que "bromeó" con tiroteo en escuela de Mérida

El joven Yael "C", quien en días pasados lanzó a manera de broma en un grupo de WhatsApp, la amenaza de realizar un tiroteo en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y después matarse, acudió este día a la Fiscalía General del Estado (FGE).

El estudiante se presentó de manera voluntaria para dar su versión de los hechos a las autoridades ministeriales del estado.

Entrevistado después de rendir su declaración, el joven aclaró que él sólo bromeó con un grupo de amigos con el que forma un grupo de WhatsApp.

"La broma fue con cuatro amigos y para mi ahí terminó, y que ahí llegó, pero lo que pasó fue que otras personas empezaron a hacer pública la amenaza en sus redes sociales y, desde ese mismo día intenté aclarar las cosas, hice todo lo que estaba en mis manos para aclararlo", señaló.

"Ya no pude hacer nada, pues empezaron a salir versiones y más versiones de lo que dije, que nada que ver", precisó.

La "broma", que dejó sin clases a más de tres mil 800 alumnos el pasado 7 de octubre, hizo que los abogados de la UADY interpusieran una denuncia en la FGE "contra quien resulte responsable".

El joven reconoció que las autoridades universitarias se han acercado y llamado para dialogar, pero él prefiere por ahora atender el tema legal. Ya no se incorporó a sus clases desde que se difundió su "broma" en redes sociales.

"Ahora me interesa resolver el problema legal, no quiero que me detengan, hay una denuncia, ya después vería el asunto administrativo con la UADY", añadió.

En la denuncia interpuesta contra el bromista, no se aclaran los delitos que se configurarían con estos hechos, más que quizá por amenazas, aunque él no amagó a los directivos de la UADY, según expuso en la entrevista.

La broma causó psicosis entre los usuarios locales de redes sociales y se volvió noticia nacional, pues en una de las capturas de pantalla que se difundieron, el joven comentó que se había inspirado en la multicitada película del "Joker" para decidirse a tomar varias armas y disparar contra quien se encontrara en el camino el día 7 de octubre.

El propio Yael "C" reconoció que tras la difusión de su broma, ha recibido incluso amenazas de muerte en su perfil de Faceboook, pero consideró que todo es parte de la paranoia que se armó y la difusión que tuvo el caso.

"Uno sabe cómo funciona esto de las redes sociales, todo mundo saca conclusiones y juzga y en realidad no sabe que es lo que pasó. Yo me siento tranquilo y vine voluntariamente a aclarar las cosas", reiteró.