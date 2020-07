Declaran cuarentena en hospital de Juchitán por brote de Covid

Después de que 115 trabajadores del Hospital General "Macedonio Benítez Fuentes" de Juchitán salieran positivos por Covid-19 en la aplicación de pruebas rápidas, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) anunciaron la puesta en cuarentena del nosocomio, que por el momento sólo seguirá ofreciendo el servicio de urgencias.

Los SSO informaron que realizaron un tamizaje a 183 profesionales de la salud de dicha unidad, de esta cifra, 63% (115 trabajadores) resultó positivo al virus, por lo que se procedió a activar estado de cuarentena en el nosocomio, para la protección tanto del cuerpo médico como de la población.

La dependencia estatal precisó que se están reforzando las acciones para minimizar riesgos médicos y de operación, entre ellas, la sanitización de las diferentes áreas del hospital, y dijo también que se continuará con la dotación de manera constante de equipos de protección personal, correspondientes según el lineamiento nacional vigente.

Respecto a los pacientes que reciben atención médica por Covid-19 en el Macedonio Benítez, los SSO señalaron que serán referidos a la red de hospitales de la jurisdicción sanitaria, que consta de 13 unidades médicas y cuenta con una disponibilidad de camas del 58%, designadas para la atención de pacientes positivos a coronavirus.

Los SSO se comprometieron de mantener la vigilancia activa, la atención de casos sospechosos y el seguimiento puntual del personal médico que resulte afectado por la enfermedad respiratoria.

Desde que comenzó la contingencia por pandemia en la entidad, la subdelegación sindical advirtió que no se tenía capacidad para hacerle frente debido a la falta de insumos y equipo necesario, pues recibían de los cubrebocas de mala calidad, hechizas o deficientes que no cubrían las normas sanitarias.

Además, el área de enfermería colocó el 16 de mayo una manta en la entrada del hospital para informar que no tenían capacidad para recibir muchos pacientes ya que no son hospital Covid, sino de segundo nivel.

La alerta de un brote por Covid-19 comenzó el domingo 21 de junio cuando salieron positivos dos médicos y tres enfermeras que atendieron a una paciente de Santa María Xadani en el área de urgencias, después esa paciente murió en su casa, y a partir de allí se lanzó la alerta y se realizaron otras pruebas a personal con síntomas. En dicha ocasión salieron positivos en total 20 trabajadores, por lo que el brote en total suma 135 empleados de salud.

Esta a cifra alarmó a toda la base trabajadora, que se exigió la sanitización del lugar y la aplicación de las pruebas rápidas.

También exigieron a los SSO que se repusiera el personal que se había resguardarso por ser vulnerable y los que estaban en cuarentena, hasta el día de hoy esta petición no se ha cumpido, señala la delegación sindical del hospital, y ahora quedan menos trabajadores con los nuevos resultados.