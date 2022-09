Declarar obras como seguridad nacional genera abuso, dice Coparmex

A-AA+

Clasificar a las obras emblemáticas del gobierno actual como de seguridad nacional generan un efecto de opacidad y de abusos, al violar el derecho de acceso a la información pública que se consagra en la Constitución, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El sindicato patronal afirmó que alzarán la voz, porque el gobierno federal no puede utilizar los argumentos de "seguridad nacional" ni la pandemia como argumento para "abusar de excepciones" que van contra la transparencia en el ejercicio del presupuesto público.

Además de que "daña severamente" el principio máximo de publicidad, lo que también sucedió con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver en mayo pasado reservar hasta el 2025 la información sobre las compras que el gobierno hizo de vacunas antiCovid-19, por 206.9 millones de dosis.

"Coparmex considera que al clasificar las obras prioritarias de este gobierno como de Seguridad Nacional, logra el gobierno el efecto de que se reserve todo lo relacionado a las mismas, incluyendo contrataciones públicas y fallas en planeación y ejecución del gasto, lo cual vulnera nuestro derecho humano y favorece la opacidad, violando el derecho de acceso a la información pública gubernamental consagrado en la Constitución y dañando severamente el principio de máxima publicidad", explicó la Confederación.

Añadió que los gobiernos de Corea del Sur y de Estados Unidos han pedido mayor transparencia por parte del gobierno federal.

Por ejemplo, la directora de la Oficina del Departamento de Energía de la Embajada estadounidense, dijo durante las juntas binacionales que "México no puede tener éxito con la opacidad y la falta de certeza en los ambientes de inversión y regulatorios; los inversionistas del sector privado deben tener las reglas claramente bajo las que están trabajando y no poder ir tras puertas cerradas para poder tener la aprobación de sus papeles abiertamente y tener un exceso regulatorio".

Mientras que la embajada de Corea del Sur en México comentó, hace unas semanas, que "nuestro país ofrece grandes oportunidades; sin embargo, para fomentar una mayor inversión, el gobierno necesita mejorar en tres áreas: la transparencia, la seguridad y dar garantías a los inversionistas".

La Coparmex afirmó: "Hacemos un respetuoso llamado a los Poderes de la Unión del orden federal y locales, para que no se retroceda en la política de transparencia, acceso a la información pública gubernamental y rendición de cuentas con reformas legislativas y administrativas que de un día a otro provocan la reserva de información, que antes era pública".