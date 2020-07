Declina Horacio Duarte hablar sobre control de puertos y aduanas

Ante la intención de Javier Jiménez Espriú de renunciar como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) por estar en desacuerdo de que puertos y aduanas pasen a control de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar), Horacio Duarte, administrador general de Aduanas del SAT, evitó comentar sobre esta situación, debido a que aseguró que él "no ve esos temas" y que en su momento se dará a conocer cómo será la participación de las Fuerzas Armadas en estas áreas.

En breve reunión con medios afuera de Palacio Nacional, el funcionario federal comentó que desconoce si Jiménez Espriú se habría ya reunido esta mañana con el presidente López Obrador, como lo había anunciado el titular del Ejecutivo federal esta mañana de jueves.

- "¿Nos puede comentar sobre la molestia del secretario Espriú?", se le preguntó al salir del recinto histórico.

-"Yo no veo esos temas", contestó.

- "Pero es aduanas...", se le cuestionó.

-"No, no", contestó mientras abordaba su vehículo.

- "¿Qué opina de que la Marina tome el control de puertos?"

-"En su momento se informará cómo se hará esta participación de estas dos secretarías".

- "¿Alguna opinión sobre esta posible renuncia?"

-"No veo esos temas".

-"¿Sabe si ya se reunió el secretario Espriú con el Presidente?"

-"No lo sé, suerte", comentó antes de retirarse.

Ayer miércoles en conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, no estuvo de acuerdo con su decisión de que las Fuerzas Armadas controlen los puertos y las aduanas, pero -dijo- "esto se va a resolver de una u otra forma".

Se conoció que este fin de semana, Jiménez Espriú presentó su renuncia al cargo luego de que el Ejecutivo decidió dejar a las Fuerzas Armadas el control de los puertos y aduanas, empero el presidente no ha confirmado la salida del funcionario del Gabinete y dijo que está platicando con él sobre el tema.

Ayer miércoles en Palacio Nacional, sin pregunta de por medio, el presidente López Obrador comentó que hay diferencias dentro de su Gabinete.

"Aquí en el Gobierno ahora tenemos en puerta un asunto que vamos a resolver sobre la administración de las aduanas y de los puertos. Es claro que el secretario de Comunicaciones y Transportes, que es un hombre con criterio, no está de acuerdo con que la secretaría de Marina se haga cargo d las aduanas y los recintos portuarios".

Y agrego: "Yo soy de la idea de que tenemos que confiar a la Secretaría de Marina el cuidado y la protección de los puertos, las aduanas porque hay contrabando, corrupción, introducción de droga y se requiere que se tenga autoridad y control, que la Marina regrese a los litorales a cuidar los puertos, pero hay esta discrepancia, pero se va a resolver de una u otra forma".