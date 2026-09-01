Decomisan más de 200 armas en NL
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Nuevo León.- Las autoridades federales decomisaron la víspera 195 armas largas y 15 cortas y cargadores que fueron trasladadas en los remolques de dos camionetas por una carretera del estado norteño de Nuevo León.
El armamento provenía de Texas y tenía como destino el estado de Oaxaca, informó el Gabinete de Seguridad federal.
En la operación fueron detenidas tres personas, que según los medios locales dos de ellas eran estadounidenses y uno mexicano.
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo el lunes en su cuenta de X que con esta operación México suma más de 30,000 armas de fuego aseguradas durante los casi dos años de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien durante su ha elevado las presiones a Washington para que combata el tráfico de armas obligatorio hacia el territorio mexicano.
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El analista de seguridad David Saucedo afirmó que aunque el arsenal decomisado en Nuevo León representa un golpe para los traficantes de armas, resulta muy poco frente a las miles de armas que terminan en manos de las organizaciones criminales.
Las autoridades locales estiman que entre 200,000 y 500,000 armas entran ilegalmente a México a través de la frontera norte. Según un informe de 2024 de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EU el 70.5% de las armas incautadas en México provenían del mercado estadounidense.
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